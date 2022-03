XV de France : Le staff des Bleus entraînera les Barbarians britanniques

Le staff du XV de France va vivre une nouvelle expérience, après avoir glané ce week-end le Grand Chelem, contre les Anglais, lors de l'édition 2022 du Tournoi des Six Nations. En effet, pas plus tard que cet été, il va entraîner, le temps d'une seule petite rencontre, les Barbarians britanniques. Cette prise en charge aura lieu le 19 juin prochain, lors d'une future rencontre prévue contre l'Angleterre. Cette information a notamment été évoquée lors du "Super Moscato Show" sur les ondes de RMC, ce mardi après-midi. A cette occasion, William Servat était ainsi notamment invité.

"A travers cette proposition, l'équipe de France prend aussi une autre dimension"

A ce sujet, l'entraîneur des avants du XV de France a ainsi notamment déclaré : "C'est un honneur. C'est fantastique. C'est une opportunité, le rugby aujourd'hui prend une autre dimension. À travers cette proposition, l'équipe de France prend aussi une autre dimension. Fabien Galthié montre à l'ensemble du rugby mondial que l'on existe et que nos joueurs sont fantastiques. Pendant des années on s'est posé des questions, aujourd'hui tout va bien et il faut que cela dure. C'est une période de transition mais l'objectif c'est la Coupe du Monde et ce résultat (ndlr : le Grand Chelem) bien sûr que c'était un objectif mais on n'avait pas besoin de ce résultat parce qu'il n'y avait aucune pression là-dessus mais on avait besoin de savoir où pouvaient aller nos mecs. Aujourd’hui on se rend compte que l'équipe gagne en densité et en maturité et on se régale." Après cette rencontre des Barbarians britanniques, le XV de France et son staff prendront la direction du Japon, pour effectuer une tournée d'été. A cette occasion, pas moins de deux test-matchs sont ainsi prévus. Le premier aura lieu le 2 juillet prochain, tandis que le second se tiendra le 9 juillet prochain.