XV de France : Le respect du protocole sanitaire confié à Didier Retière

Retière promet une bulle « hermétique »

Le gouvernement avait frappé du poing sur la table. Alors que le XV de France s’est mué en foyer de contamination par le coronavirus, avec seize personnes testées positives dont l’entraîneur Fabien Galthié et le capitaine Charles Ollivon, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu ont récemment dressé une feuille de route aux dirigeants de la Fédération Française de rugby afin de veiller au strict respect du protocole sanitaire mis en place pour le Tournoi des 6 Nations. A cette fin, les deux ministres ont exigé de Bernard Laporte la nomination d’un cadre « afin de faire appliquer au jour le jour le protocole », avec la personne désignée qui « va vivre avec eux en permanence, être aux côtés de Raphaël Ibañez ». Les dirigeants de la FFR se sont alors mis à la recherche de la personne idoine pour tenir de rôle et permettre à la sélection de conclure le Tournoi des 6 Nations dans les meilleures conditions possibles.Selon une information du magazine Midi Olympique, Bernard Laporte et l’état-major de la FFR n’a pas eu besoin de chercher très longtemps, ni trop loin. En effet, la personne qui devra veiller au respect du protocole sanitaire par le XV de France sera le Directeur Technique National, Didier Retière. Une nomination qui intervient à la suite de la candidature spontanée de l’ancien adjoint de Marc Lièvremont au sein du staff de la sélection. « Plutôt que de perdre du temps, à trouver la bonne personne qui puisse s’intégrer au groupe, je me suis proposé et Bernard Laporte a validé de suite mon choix, a confié Didier Retière à Midi Olympique. Ma mission sera de rappeler en tous points le protocole aux joueurs et de veiller à sa bonne application. Je vais vivre avec eux durant trois semaines. Une fois que l’on sera rassemblés, plus personne n’entrera dans la fameuse bulle. Elle sera hermétique. » Le groupe de 31 joueurs convoqué par Fabien Galthié va donc devoir s’adapter à la présence permanente du DTN.