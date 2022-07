XV de France : Le programme de la préparation au cœur de la convention FFR-LNR

À un peu plus d’un an de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, les comités directeurs et assemblées générales de la FFR et de la LNR ont approuvé la convention 2022-2027 qui dessine l’ambition du rugby français pour les cinq années à venir

Deux mois et quatre matchs de préparation pour les Bleus

Les internationaux savent à quelle sauce ils seront mangés. Alors que Fabien Galthié a emmené au Japon un groupe largement remodelé, les dirigeants de la Fédération Française de rugby (FFR) et de la Ligue Nationale de rugby (LNR) ont officialisé un accord pour la signature d’une nouvelle convention les liant. Valable pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2027, ce texte confirme que le staff du XV de France pourra sélectionner un maximum de 42 joueurs afin de préparer les rencontres de la tournée de novembre puis du Tournoi des 6 Nations 2023. Un groupe qui sera ensuite réduite à 28 éléments dès le mercredi dans l’après-midi. Un dispositif qui sera renouvelé pour les saisons suivant la Coupe du Monde 2023. De plus, un « comité de pilotage des équipes de France », paritaire entre la FFR et la LNR, sera mis en place afin de « veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions prises » mais également faire « des recommandations aux Comités directeurs des deux institutions ».Cette convention permet également de mettre noir sur blanc le programme de la préparation du XV de France en vue de la Coupe du Monde. Alors que la finale du Top 14 sera programmée le 17 juin 2023, un groupe de 42 joueurs sera mis à la disposition du staff tricolore dès le 25 juin et jusqu’au 28 août. Une phase de préparation que les internationaux tricolores débuteront par un stage en Guyane jusqu’au 30 juin. Un autre stage de préparation est d’ores-et-déjà prévu à Monaco et devant se conclure le 16 juillet. A l’issue de chacun de ces stages, les joueurs bénéficieront de quelques jours de repos. Le groupe ne sera ramené à 33 membres, soit la liste pour le Mondial que le 28 août prochain après quatre matchs de préparation. En effet, le XV de France affrontera à deux reprises l’Ecosse les 5 et 12 août puis les Fidji le 19 août et enfin l’Australie le 26 août. De plus, entre neuf et quatorze joueurs seront libérés pour les deux premières journées du Top 14 les 19 et 26 août puis les neuf joueurs écartés pourront prendre part à la 3eme journée le 2 septembre. Le championnat se mettra ensuite en sommeil pour toute la durée de la Coupe du Monde.