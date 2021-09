XV de France : Le nouveau maillot a été dévoilé

Des bandes pour emmener les équipes de France vers les sommets



Le nouveau maillot du #XVdeFrance est SU-BLI-ME ! 🤩

On a hâte de voir nos joueurs le porter le 6 novembre 🆚 l’Argentine ! https://t.co/sZxDikobj6



— Société Générale Rugby (@Paramourdurugby) September 20, 2021



Nouveaux MAILLOTS des XV de France 🐓

De l'épaule au bas du short, notre bande tricolore se pose sur la tenue, une métaphore de l'élan vers la victoire 🇫🇷 #tuesnotremaillot #tousenbleu @FranceRugby @lecoqsportif pic.twitter.com/ITPGXU9ylx

— Gaëlle Hermet (@GaelleHermet) September 20, 2021

Le 6 novembre prochain, les joueurs de Fabien Galthié se présenteront sur la pelouse du Stade de France dans une tenue flambant neuve. Face à l'Argentine à Saint-Denis dans ce qui constituera la première sortie des Bleus dans le cadre de la tournée d'automne, les Tricolores étrenneront en effet leur nouveau maillot., le second précisant qu'il s'agit d'une tenue "cent pour cent made in France". Pour le reste, pas de changements révolutionnaires par rapport au maillot que portent actuellement sur le dos Charles Ollivon et ses coéquipiers.La nouveauté principale de cette nouvelle tunique que les dauphins du pays de Galles lors du dernier Tournoi des 6 Nations porteront pour la première fois le 6 novembre prochain à domicile face aux PumasDes bandes qui partent de l'épaule, se poursuivent dans le dos et figurent également sur le short de ce nouveau équipement.La FFR et Le Coq Sportif y voient "une métaphore de l'élan vers la victoire." "Sur le maillot domicile bleu cobalt, les XV de France accueillent une bande tricolore en mouvement. Ce design glissant du haut du maillot au bas du short est une métaphore de l’élan qui emmènera l’équipe vers la victoire", peut-on lire dans le communiqué. Le XV de France mais aussi l'équipe de France féminine ainsi que les équipes de jeunes porteront ce nouveau maillot.