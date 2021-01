Un même groupe de 31 joueurs pendant tout le Tournoi des 6 Nations dans le but de renforcer la bulle sanitaire. Selon RMC, la Ligue nationale de rugby et la Fédération française ont trouvé un accord de principe, qui devrait être scellé d'ici 48 heures, afin de limiter le groupe France à 31 joueurs durant le Tournoi, et ainsi éviter les va-et-vient et les risques de contaminations au coronavirus. Le groupe évoluerait seulement en cas de blessure, de méforme, et bien sûr de test positif au covid-19. Ainsi, le groupe des Bleus réunis à Nice depuis dimanche dernier pour le stage de préparation du premier match du Tournoi, samedi prochain à Rome contre l'Italie (15h15), qui compte actuellement 37 éléments, devrait être finalement ramené à 31 joueurs à la fin de la semaine et ne plus bouger, ou presque, pendant les huit semaines de durée du Tournoi.

A l'origine, 14 joueurs devaient partir le jeudi et revenir le lundi

Le groupe, constitué à l'origine de 37 joueurs et de cinq partenaires d'entraînement, ne devrait donc plus dépasser les 31. En vertu de la convention décidée communément par la FFR et la LNR, neuf joueurs vont bien quitter le rassemblement des Bleus dans les prochaines heures (il s'agit des Toulousains François Cros et Selevasio Tolofua, des Racingmen Hassane Kolingar et Donovan Taofifenua, des Lyonnais Killian Géraci et Baptiste Couilloud, du Montpelliérain Vincent Rattez, du Parisien Julien Delbouis et du Toulonnais Swan Rebbadj, qui avait quitté le groupe en début de semaine pour soigner un abcès dentaire) pour rejoindre leurs clubs respectifs et disputer la 20eme journée de Top 14, laissant le groupe France à 28 le temps du week-end. Cependant, contrairement à ce qu'il avait été prévu dans un premier temps, seulement trois joueurs devraient retrouver la Côte d'Azur dimanche soir. Et si un nouveau joueur venait à être appelé (notamment en cas de blessure de l'un des 31 présents), il devra passer un test et s'assurer qu'il est négatif avant de pouvoir rejoindre les Bleus. Le temps où il était question que 14 joueurs soient renvoyés dans leur club chaque jeudi et reviennent le lundi paraît déjà bien loin...



Les neufs joueurs laissés à disposition de leurs clubs sont :

François Cros et Selevasio Tolofua (Toulouse), Hassane Kolingar et Donovan Taofifenua (Racing 92), Killian Géraci et Baptiste Couilloud (Lyon), Vincent Rattez (Montpellier), Julien Delbouis (Stade Français Paris) et Swan Rebbadj (Toulon)