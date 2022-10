XV de France : Le capitanat devrait être conservé par Dupont

Fabien Galthié aurait fait son choix. Dès sa prise de fonctions au lendemain de la Coupe du Monde 2019, le sélectionneur du XV de France a intronisé Charles Ollivon comme capitaine de la sélection. Il avait alors remplacé Guilhem Guirado, nommé en 2016 par Guy Novès et confirmé par Jacques Brunel lors de son entrée en poste deux ans plus tard. Toutefois, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en juin 2021, le troisième-ligne centre du RC Toulon a dû céder ses prérogatives à Anthony Jelonch pour la tournée en Australie organisée quelques semaines plus tard. C’est ensuite Antoine Dupont qui a pris le brassard de capitaine pour l’Autumn Nations Cup à l’automne 2021 et l’édition 2022 du Tournoi des 6 Nations, remportée par les Bleus avec le Grand Chelem. Laissé au repos pour la tournée au Japon cet été, le demi de mêlée toulousain a rendu le capitanat à Charles Ollivon, qui faisait à cette occasion son retour en sélection après un an d’absence.

Dupont maintenu jusqu’à la Coupe du Monde ?

Alors que le Toulonnais a retrouvé son meilleur niveau, le staff du XV de France a fait face à un dilemme mais la question aurait été tranchée selon le quotidien L’Equipe et RMC Sport. En effet, alors que les Bleus vont affronter l’Australie le 5 novembre au Stade de France puis l’Afrique du Sud le 12 novembre à l’Orange Vélodrome de Marseille et enfin le Japon le 20 novembre au Stadium de Toulouse, Antoine Dupont va conduire une nouvelle fois la sélection tricolore à un an de la Coupe du Monde. « Il n’y a pas de raison de changer », a confié une source proche du staff du XV de France à RMC Sport. L’élément décisif ayant compté dans l’esprit de Fabien Galthié serait le fait qu’Antoine Dupont est absolument indiscutable comme demi de mêlée au sein de l’équipe-type quand Charles Ollivon est soumis à une plus grande concurrence en troisième ligne. Un choix qui pourrait être confirmé pour l’année 2023, qui mènera les Bleus à « leur » Coupe du Monde.