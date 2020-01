XV de France : Le brassard de capitaine pour Ollivon ?

Le capitaine du XV de France pendant le prochain Tournoi des 6 Nations devrait être Charles Ollivon (26 ans). Après avoir annoncé le groupe des 42 joueurs qui prépareront l'épreuve, Fabien Galthié devrait annoncer ce mercredi en début d'après-midi, et ce sans surprise, que le troisième ligne de Toulon portera le brassard encore cher à Guilhem Guirado il y a peu de temps. Mais uniquement le temps du Tournoi a priori, le nouveau sélectionneur ne souhaitant pas nommer pour le moment un capitaine définitif. « Pour être honnête, le capitaine qui va être nommé là, ce sera un capitaine pour cette compétition de huit semaines. On ne va pas s’aventurer à nommer un capitaine pour quatre ans », avait annoncé le Gersois lors de sa présentation. A Jefferson Poirot, vice-capitaine pendant la dernière Coupe du Monde, ou encore Antoine Dupont, également pressenti pour prendre le relais de Guirado lors de ce premier grand rendez-vous de l'année et de l'ère Galthié, ce dernier aurait donc préféré Ollivon, qui avait été assurément au Japon l'un des meilleurs joueurs français pendant ce tournoi quitté en quarts de finale (défaite face au pays de Galles) par les Bleus.

Ollivon donné perdu pour le rugby

Le Basque avait d'ailleurs donné encore un peu plus d'éclat à son excellent Mondial en se retrouvant à la conclusion face aux Gallois de l'un des plus beaux essais de cette édition 2019. Promis à une très belle carrière dès ses plus jeunes années puis, plus tard, lors de son transfert de Bayonne à Toulon, ce troisième ligne moderne aussi doué avec ses mains que solide physiquement (il mesure deux mètres et pèse plus de 100 kilos) avait ensuite été annoncé perdu pour le rugby en raison d'une double fracture de l’omoplate. Opéré puis victime d'une rechute, Ollivon a finalement retrouvé les terrains en mars dernier sous les couleurs de ce RCT où il avait évolué un temps sous les ordres de Galthié. Pas refroidi par la longue absence du colosse entre avril 2017 et août 2018, le nouvel homme fort des Bleus s'en est semble-t-il souvenu au moment de confier le brassard au Bayonnais, a priori uniquement le temps du Tournoi dans un premier temps. Une première marque de reconnaissance malgré tout pour celui qui avait craint lors de sa terrible blessure de devoir stopper sa carrière. Et quand on sait que Guilhem Guirado avait gardé le brassard de capitaine pendant trois ans sous Jacques Brunel alors qu'il était question que le talonneur ne soit promu là aussi que brièvement, Ollivon n'a peut-être pas trop de souci à se faire.