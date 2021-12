XV de France : L'Australie et l'Afrique du Sud en 2022, les Fidji, l'Ecosse et l'Australie pour préparer la Coupe du monde ?

Les Fidji, l'Ecosse et l'Australie dans la dernière ligne droite des Bleus avant le Mondial ? La Coupe du Monde en France ayant été programmée du 8 septembre au 28 octobre 2023, le XV de France ne disputera aucun test-match cette année-là dans le cadre d'une tournée d'été, comme c'est le cas habituellement. Ce n'est pas pour autant que les joueurs de Fabien Galthié resteront au repos pour autant, bien au contraire. Ainsi pour préparer ce Mondial qui se disputera à domicile dans moins de deux ans, la FFR a réfléchi à concocter à Antoine Dupont, élu il y a quelques jours meilleur joueur du monde pour l'année 2021, un programme à la hauteur des ambitions des Tricolores et récents vainqueurs de la Nouvelle-Zélande (40-25) sur la pelouse du stade de France. Ainsi, à en croire les informations de nos confrères de Midi Olympique ce lundi, les Bleus devraient disputer quatre rencontres à l'aube du jour J, dont deux contre le même adversaire. Le dernier round de la préparation des Tricolores pour cette Coupe du monde 2023 en France devrait ainsi débuter face aux Fidji à Nantes.

Les Brave Blossoms, l'Afrique du Sud et l'Australie en 2022

Les dauphins du pays de Galles lors du dernier Tournoi des 6 Nations devraient ensuite être opposés deux fois de suite à l'Ecosse, avec une première rencontre prévue à Edimbourg, sur le sol du XV du Chardon, puis une deuxième dans la foulée en France, probablement dans le Sud du pays. L'équipe de France, qui avait préparé le dernier Mondial, au Japon il y a deux ans, contre l'Italie et déjà l'Ecosse (avec là aussi deux matchs entre les deux équipes), pourrait ensuite se frotter à l'Australie, éliminé en quarts de finale en 2019. Tout dépendra à en croire Midi Olympique de si les deux fédérations parviennent à trouver un accord. Le journal dévoile également les prochains adversaires du XV de France, en 2022. A savoir les Japonais des Brave Blossoms en juillet prochain (les 2 et 9 juillet) au Japon, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et l'Australie ensuite à chaque fois à Saint-Denis lors de la tournée d'automne puis un troisième test, en novembre prochain, à Toulouse contre un adversaire qui pourrait être le Tonga, la Géorgie ou le Japon. Rappelons que les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, l'Italie et le qualifié africain pour débuter leur Mondial. On y voit plus clair.