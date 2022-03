XV de France : La prolongation de contrat de Galthié évoquée par Laporte

A quelques heures du Crunch au Stade de France, dernier obstacle des Bleus sur la route du Grand Chelem, Bernard Laporte était l’invité des « Grandes Gueules du Sport » ce samedi sur RMC. Le président de la Fédération Française de rugby (FFR) a évoqué plusieurs sujets, dont l’avenir de Fabien Galthié. Le sort du sélectionneur, lié aux Bleus jusqu’en 2023, est venu sur la table lors de cet entretien. « Bien sûr qu’on en discute. C’est une évidence qu’on en parle et je l’ai dit d’ailleurs, a ainsi déclaré le patron du rugby français. J’avais réuni le staff avant le Tournoi à Cassis quand ils étaient encore en préparation, j’avais parlé de ça. Mais je comprends, que ce soit Fabien ou des membres du staff quand ils sont contactés par des clubs, ils doivent donner des réponses. C’est tout à fait logique. Après tout, c’est dans un an et demi que ça se termine. C’est leur métier, il faut l’accepter. »

Une décision rapide après le Tournoi

Une éventuelle prolongation pourrait en partie se décider sur l’issue du choc de ce samedi face à l’Angleterre. « Comme je leur ai dit, laissez faire les choses, et on les fera bien. Mais faites-les, vous, d'abord bien, pour nous donner la possibilité facilement de reconduire, éventuellement. Je leur ai dit hier des choses qui restent entre nous. On décidera rapidement (après le Tournoi). » Et pour l’heure, le XV de France de Fabien Galthié ne peut pas mieux faire les choses qu’il le fait actuellement. En constants progrès depuis plusieurs mois, les Bleus au parcours rêvé dans ce Tournoi - quatre victoires en autant de sorties - ont réussi l’exploit fin 2021 de faire tomber la Nouvelle-Zélande. Une confirmation que l’équipe de France est de retour au plus haut niveau. De quoi faire saliver les supporters français qui rêvent de voir leur équipe être sacrée, chez elle en 2023, championne du monde pour la première fois de son histoire.