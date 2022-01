XV de France : La préparation du match face à l'Italie sans Vanverberghe

Fabien Galthié doit rayer un nom de sa liste de 42 joueurs. Alors que le XV de France va démarrer son Tournoi des 6 Nations le week-end prochain face à l’Italie, le staff tricolore a reçu une mauvaise nouvelle concernant Florent Vanverberghe. Après avoir pris part à la première partie du stage organisé à Aubagne, le deuxième-ligne de Castres a retrouvé son club en milieu de semaine en vue des rencontres de la 16eme journée du Top 14. Or, quand Pierre-Henry Broncan a communiqué son groupe pour le match face à Bordeaux-Bègles, qui a vu le club tarnais s’incliner (23-10) sur la pelouse du Stade Chaban-Delmas, le nom de Florent Vanverberghe était notoirement absent. Le sujet a été abordé en conférence de presse d’après-match et l’entraîneur du CO a justifié l’absence du joueur de 21 ans.

Vanverberghe « a serré les dents » selon Broncan

Selon le technicien, c’est une blessure à un genou qui a tenu son joueur écarté des terrains. « Il a pris un coup sur le genou de Joe Marler, qui n'a pas été sanctionné, face aux Harlequins », a ainsi déclaré Pierre-Henry Broncan avant de revenir sur les conditions dans lesquelles le natif de La-Seyne-sur-Mer a pris part au stage du XV de France. « Il a rejoint le stage de l'équipe de France, il a serré les dents, a confié l’entraîneur castrais. Mais quand il a été libéré, il nous a dit qu'il ne se sentait pas de jouer. Il a un problème au cartilage. Il va rester à Castres pour se soigner. On verra pour la suite. » Florent Vanverberghe est donc d’ores-et-déjà forfait pour le prochain match du XV de France, imposant à Fabien Galthié de retoucher son groupe par rapport à celui qui a pris part au stage de préparation.