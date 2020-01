XV de France : La première liste de Galthié

Dix-neuf joueurs à zéro sélection !



Yoann Huget, Maxime Médard, Geoffrey Doumayrou, Wenceslas Lauret, Sofiane Guitoune, Camille Lopez, Rabah Slimani, Maxime Machenaud...Point commun de tous ces internationaux écartés par le nouveau sélectionneur des Bleus : ils sont tous trentenaires. Et seul Bernard Le Roux, retenu, n'a pas fait les frais de ses trente ans sur sa carte d'identité, critère visiblement très important aux yeux du successeur de Brunel, bien décidé à aller de l'avant et à passer le balais sur l'ancienne génération. Toutefois, les joueurs cités précédemment ne sont pas les seuls à peut-être déjà regretter le changement en haut-lieu orchestré par Bernard Laporte.dans cette première sélection, au même titre bien évidemment que Sébastien Vahaamahina, de toute façon pas très chaud à l'idée de retrouver les Bleus deux mois et demi après son geste coupable face aux Gallois.Ils ont pourtant tous moins de 30 ans.Contrairement à un grand nombre de ses nouveaux coéquipiers, le Basque présente l'avantage d'avoir déjà porté le maillot frappé du coq. Ce qui n'est pas le cas desJean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Anthony Etrillard, Kilian Geraci, Cyril Cazeaux, Boris Palu, Selevasio Tolofua, Dylan Cretin, Alexandre Fischer, Cameron Woki, Maxime Lucu, Louis Carbonel, Julien Hériteau, Arthur Vincent, Gervais Cordin, Lester Etien, Gabriel Ngandebe, Kylan Hamdaoui et Anthony Bouthier n'affichent ainsi encore aucune cape. Ce qui ne sera assurément pas à l'issue de ce premier rendez-vous majeur de la saison, que les Tricolores aborderont donc avec beaucoup de sang neuf et pratiquement pas de sangs neufs. Avec Fabien Galthié, la nostalgie n'a visiblement pas sa place.Piliers gauches : Jefferson Poirot, Jean-Baptiste Gros, Cyril BaillePiliers droits : Demba Bamba, Dorian Aldegheri, Mohamed HaouasTalonneurs : Camille Chat, Julien Marchand, Anthony EtrillardDeuxième ligne : Bernard Le Roux, Paul Willemse, Romain Taofifenua, Killian Geraci, Cyril Cazeaux, Boris PaluTroisième ligne : Charles Ollivon, François Cros, Grégory Alldritt, Selevasio Tolofua, Dylan Cretin, Alexandre Fischer, Sekou Macalou, Cameron Woki.Demis de mêlée : Antoine Dupont, Baptiste Serin, Maxime LucuDemis d'ouverture : Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Louis CarbonelCentres : Julien Hériteau, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Arthur VincentAiliers/Arrières : Kylan Hamdaoui, Anthony Bouthier, Thomas Ramos, Gervais Cordin, Damian Penaud, Lester Etien, Gabriel Ngandebe, Vincent Rattez, Teddy Thomas