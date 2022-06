XV de France : La liste pour le Japon évoquée par Galthié

🚨 Exclusif : le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié évoque la tournée au Japon, les nouvelles têtes qu'il pourrait appeler et les Barbarians britanniques qu'il va coacher !https://t.co/qPqiB5eH9K

— Midi Olympique (@midi_olympique) June 9, 2022

Galthié doit attendre pour finaliser sa liste

Fabien Galthié sait qu’il n’aura pas tous ses joueurs sous la main. Alors que le XV de France doit affronter à deux reprises le Japon en juillet prochain, le staff tricolore ne pourra pas compter sur les joueurs évoluant au sein des deux clubs qui s’affronteront le 24 juin prochain au Stade de France lors de la finale du Top 14. Comme lors de la tournée en Australie l’été dernier, le sélectionneur des Bleus sera contraint d’élargir son groupe et de donner leur chance à des joueurs ayant moins d’expérience internationale, ce qui a notamment permis à Melvyn Jaminet de se révéler puis de s’imposer au poste d’arrière. A l’occasion d’un entretien accordé au magazine Midi Olympique, Fabien Galthié n’a pas hésité à qualifier cette tournée en Asie de « nouvel incubateur » alors qu’il compte déjà laisser des joueurs tels Antoine Dupon, Romain Ntamack, Anthony Jelonch ou encore Romain Taofifenua profiter de vacances bien méritées à l’issue d’une saison très longue. Au moment de définir son groupe de 42 joueurs, dont le départ pour le Japon est prévu pour le 22 juin, le patron des Bleus devra faire des choix.Sélectionnés avec les Barbarians Britanniques, qui seront alors sous les ordres de Fabien Galthié, Charles Ollivon, Jean-Baptiste Gros, Damian Penaud et Dylan Cretin défendront les couleurs du XV de France face aux « Brave Blossoms ». Une première liste indicative dans laquelle on retrouve notamment quatre joueurs évoluant en Pro D2 : Thomas Laclayat (Oyonnax), Matis Perchaud (Bayonne), Rémy Baget (Bayonne) et Léo Coly (Mont-de-Marsan). Fabien Galthié a également mis en avant les profils de Christopher Tolofua, Jordan Joseph et Sipili Falatea. Pour d’autres, leur présence dans le groupe dépend directement des performances de leurs clubs dans les semaines à venir. En effet, Pierre Bochaton, Bastien Vergnes-Taillefer, Virimi Vakatawa, Max Spring, Nolann Le Garrec ou encore Matthias Haddad sont ciblés mais doivent attendre pour savoir s’ils seront du voyage. Un groupe dans lequel Pierre-Louis Barassi, touché à une cheville ce dimanche lors de la défaite du LOU face à La Rochelle, ne prendra pas place. Mais Fabien Galthié a également confirmé qu’il ne pourra pas aller au bout de ses idées et sélectionner Antoine Frisch. Le trois-quarts centre de Bristol, qui rejoindra le Munster cet été, ne sera pas disponible en raison d’une blessure à une épaule.