XV de France : La liste des quatorze joueurs libérés inclut Bernard Le Roux et Brice Dulin

🇫🇷🏉 Comme prévu dans le cadre de la convention entre la FFR et la @LNRofficiel voici la liste des 14 joueurs du #XVdeFrance mis à la disposition de leurs clubs dès aujourd’hui pour le week-end. #NeFaisonsXV #FRAARG

— France Rugby (@FranceRugby) November 3, 2021

Hastoy, Rattez et Geraci également écartés

Le rituel est désormais immuable. Le staff du XV de France, respectant la convention liant la Fédération Française de rugby (FFR) et la Ligue Nationale de rugby (LNR), a réduit son groupe de 42 membres à seulement 28 éléments en vue de la première rencontre de la tournée d’automne, ce samedi face à l’Argentine sur la pelouse du Stade de France. Une liste qui n’est pas sans enseignements concernant le XV de départ que Fabien Galthié alignera face aux Pumas. Alors que la dernière séance d’entraînement à haute intensité a laissé entendre que Thibaud Flament allait être titularisé aux côtés de Paul Willemse en deuxième ligne, la présence de Bernard Le Roux dans la liste de quatorze joueurs rendus à leurs clubs pour le week-end et la 10eme journée du Top 14 vient donner plus de poids à cette hypothèse. Habituellement titularisé à l’arrière sous Fabien Galthié, Brice Dulin ne sera pas plus du rendez-vous face aux Argentins, retournant à La Rochelle dès ce mercredi pour faire place à Melvyn Jaminet.Cette liste de quatorze joueurs qui pourront prendre part aux rencontres de leurs clubs respectifs ce week-end comporte cinq joueurs n’ayant pas encore porté le maillot du XV de France. Thierry Paiva, Florent Vanverberghe, Romain Buros, Donovan Taofifenua et Tani Vili vont ainsi retrouver leurs clubs à l’entraînement dès ce jeudi. Alors que Fabien Galthié devrait aligner ensemble Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, Antoine Hastoy n’a pas été conservé au poste de demi d’ouverture, tout comme Yoram Moefana et Vincent Rattez pour ce qui est des lignes arrières. Avec une seule sélection au compteur, Alexandre Bécognée et Ibrahim Diallo sont également dans cette liste, tout comme Dylan Cretin et Killian Geraci. Des joueurs qui sont tous susceptibles de retourner à Marcoussis dès le début de la semaine prochaine afin de préparer la rencontre face à la Géorgie, pour laquelle le staff du XV de France pourrait être tenté d’effectuer une large revue d’effectif avant le duel tant attendu face à la Nouvelle-Zélande.