XV de France : Jolmes et Tanga titulaires face au Japon ?

Vers une charnière cent pour cent UBB ?

Deux néophytes au coup d'envoi face au Japon ? A en croire la séance d'entraînement de mardi après-midi à Urayasu - une séance qui s'est déroulée par une chaleur étouffante - Fabien Galthié aurait l'intention de faire confiance d'entrée lors du premier des deux test-matchs de la tournée face aux Japonais (le second aura lieu samedi prochain à 7h50, heure de Paris), samedi (8h00, heure française) au Toyota Stadium d'Aichi à deux joueurs n'ayant encore jamais eu l'honneur ni le privilège d'évoluer sous le maillot du XV de France.Le deuxième ligne de Bordeaux-Bègles comme le troisième ligne du Racing 92 faisaient tous les deux partie des titulaires (chasubles bleues) lors de l'entraînement des Bleus de mardi après-midi.Jolmes pourrait donc épauler Thibaud Flament en deuxième ligne samedi, tandis que Tanga pourrait, lui, être associé en troisième ligne au capitaine du XV de France Charles Ollivon, de retour en sélection, et à Dylan Cretin. Demba Bamba, Peato Mauvaka et Jean-Baptiste Gros devraient, eux, composer le trio d'avants de la première ligne.Derrière, Melvyn Jaminet devrait être reconduit devant un quatuor composé de Damian Penaud et Mathis Lebel, à l'aile, et de Virimi Vakatawa et Yoram Moeafana au centre.Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap.), Tanga, Cretin - Jolmes, Flament - Bamba, Mauvaka, GrosLes remplaçants probables : Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, S.Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy