XV de France / Jelonch : « Priorité à l'Australie, un gros morceau »

Après une tournée d'été au Japon, le XV de France s'apprête à faire son retour sur les terrains. En effet, les 5, 12 et 20 novembre, les joueurs de Fabien Galthié vont affronter tour à tour l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon dans l'Hexagone. Réuni en stage à Marcoussis depuis maintenant une semaine, le groupe tricolore se prépare à se frotter à deux belles nations de l'hémisphère sud, dont les derniers champions du monde (en 2019). Avant de défier les Wallabies samedi prochain au Stade de France, Anthony Jelonch s'est exprimé sur la préparation des Bleus. « Deux semaines de préparation, c'est très bénéfique et ce n'est pas de trop. On voit que sur la première semaine, on n'était pas prêts. On a travaillé de nombreux petits points mais pour beaucoup ça faisait huit mois qu'on ne s'était pas vus », a notamment expliqué le 3eme ligne de Toulouse, samedi, en conférence de presse.

« On doit gagner encore et encore »

« On aura du jus pour aborder ces rendez-vous. On a trois gros matches à venir. On retrouve notre rugby petit à petit et il faudra être à 100 % pour gagner l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Bien sûr qu'on accorde de l'importance à notre série en cours mais on est aujourd'hui focus sur l'Australie. L'Afrique du Sud, les champions du monde, on y pense dans un coin de la tête mais c'est priorité à l'Australie, un gros morceau. Les Boks, on regardera après, même si on les connaît déjà bien, a par la suite confié Jelonch, dans des propos repris par L'Equipe. On a vécu de grandes choses tous ensemble, des moments uniques. Mais si on veut marquer cette génération, ça veut dire qu'on doit gagner encore et encore avant cette Coupe du monde qui arrive à grands pas. » A un peu moins d'un an de "leur" Mondial, les Français se savent forcément attendus et auront à cœur de répondre présent sur le terrain.