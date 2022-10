XV de France : Jaminet va manquer la tournée de novembre

⏱️ 15' I 0 - 0@MelvynJaminet reste au sol est se plaint de la chevile... Espérons que cela ne soit pas trop grave ! 🫶#CABST

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 15, 2022

Galthié va devoir trouver des solutions

C’est une mauvaise nouvelle que Fabien Galthié pouvait redouter. Ce samedi, la très nette victoire de Toulouse sur la pelouse de Brive a eu un prix. Dès le quart d’heure de jeu, Melvyn Jaminet a été contraint de céder sa place à Juan Cruz Mallia. L’arrière international, à la suite d’un plaquage appuyé d’Axel Muller, s’est ressenti de la cheville gauche et a dû être aidé par deux soigneurs du Stade Toulousain pour quitter la pelouse du Stade Amédée-Domenech. Une image qui donnait une idée assez précise de la gravité de la blessure subie par l’ancien Perpignanais mais des examens prévus ce dimanche devaient donner plus de précisions à ce sujet. Selon les informations du quotidien L’Equipe, le diagnostic établi est lourd et absolument pas neutre. En effet, Melvyn Jaminet souffre de la malléole d’une cheville gauche dont les ligaments sont également atteints. Une blessure qui devrait écarter des terrains le joueur aux douze sélections pour une durée d’environ six semaines.En conséquence, un retour à la compétition du joueur de 23 ans est attendu dans le meilleur des cas pour la fin du mois de novembre. Autrement dit, Melvyn Jaminet ne pourra pas être dans la liste de 42 joueurs que Fabien Galthié doit communiquer en début de semaine et ne prendra pas part à la tournée d’automne du XV de France, qui verra l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon défier l’équipe qui a réalisé le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Titulaire indiscutable à l’arrière dans l’esprit du staff tricolore depuis ses débuts en sélection lors de la tournée en Australie à l’été 2021, Melvyn Jaminet va laisser un vide qui devra être comblé dans l’urgence. Infaillible à l’arrière mais récemment replacé à l’ouverture avec Toulouse, Thomas Ramos semble être la solution idoine en vue des trois prochaines échéances mais plusieurs noms pourraient vite revenir, dont celui de l’arrière bordelais Romain Buros. Ce sera une occasion à saisir pour les candidats à une place dans le groupe pour la Coupe du Monde.