XV de France : Jaminet forfait pour la tournée d'automne, Ramos devrait débuter contre l'Australie

Nouveau coup dur pour le XV de France à l'aube de la tournée d'automne. Pour affronter l'Australie le 5 novembre prochain au Stade de France puis l'Afrique du Sud le 12 novembre à Marseille et enfin le Japon le 20 novembre à Toulouse, Fabien Galthié et les Bleus seront privés de Melvyn Jaminet. Blessé contre Brive samedi lors du carton de son équipe en Corrèze (45-7) pour le compte de la 7eme journée de Top 14, l'arrière toulousain souffre d'une fracture du pilon tibial qui l'éloignera des terrains pendant huit semaines. L'ancien Perpignanais, contraint de quitter la pelouse briviste après seulement quinze minutes de jeu suite à un choc dans les airs avec l'Argentin Alex Muller à la réception d'un ballon haut, a rejoint sur la liste des absents pour les trois tests de novembre Cyril Baille, Demba Bamba, Arthur Vincent, Gabin Villière et François Cros, sachant que Virimi Vakatawa, lui, a dû mettre un terme soudain à sa carrière en raison d'une anomalie cardiaque.

Spring ou Bouthier pour épauler Ramos et Dulin ?

Une nouvelle tuile dont le sélectionneur français se serait bien passé à quelques heures (Galthié annoncera sa liste lundi dans la journée ou mardi matin) de dévoiler les 42 joueurs retenus pour cette tournée automnale. Pour pallier l'absence de celui qui avait permis aux Tricolores de signer une victoire historique (28-26) face à l'Australie à Melbourne le 13 juillet 2021 pour sa deuxième sélection seulement (il en est à douze depuis), l'entraîneur des Bleus devrait faire confiance à son coéquipier au Stade toulousain Thomas Ramos, appelé à débuter face à l'Australie après le forfait de Jaminet. Utilisé à l'ouverture ce week-end en Corrèze, ce dernier a d'ailleurs été très en vue une nouvelle fois (6 transformations, 1 drop) samedi. Le Rochelais Brice Dulin, de retour de blessure, devrait lui aussi être convoqué, tandis qu'Anthony Bouthier, fraîchement prolongé par Montpellier, devrait compléter le trio d'arrières appelés pour cette tournée. A moins que Galthié ne décide de faire confiance au jeune Racingman Max Spring, lui aussi en grande forme. Quel que soit le choix du Gersois, en l'absence de Jaminet, c'est Ramos qui devrait débuter le 5 novembre face aux Australiens.