XV de France : Hastoy et Rebbadj appelés en renfort

Encore deux changements dans le groupe des 42 joueurs qui prépareront le match au pays de Galles de vendredi soir, comptant pour la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations, dont les Bleus sont les grands favoris. Ce dimanche en début d'après-midi, la Fédération française de rugby a en effet annoncé le remplacement de Thomas Jolmes et Matthieu Jalibert par Swan Rebbadj et Antoine Hastoy. Jalibert (23 ans, 15 sélections) n'a toujours pas joué le moindre match dans ce Tournoi 2022, en raison d'une blessure à la cuisse, et il a rechuté, ce qui l'a empêché de disputer le match de Top 14 contre Pau samedi avec Bordeaux-Bègles. Jolmès (26 ans, 0 sélection), son coéquipier de l'UBB, s'est quant à lui blessé contre la Section et ne pourra donc pas prétendre à une première sélection. Le Toulonnais Swan Rebbadj (27 ans, 3 sélections) et le Palois Antoine Hastoy (24 ans, 1 sélection), qui étaient tous les deux titulaires samedi en Top 14, vont donc prendre la direction de Marcoussis, avec l'espoir de faire partie du groupe qui se rendra à Cardiff.



Le groupe des 42 Français convoqués

Avants (23) : Grégory Alldritt (La Rochelle), Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Demba Bamba (Lyon), Gaëtan Barlot (Castres), Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Sipili Falatea (Clermont), Thibaud Flament (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Mohamed Haouas (Montpellier), Anthony Jelonch (Toulouse), Jordan Joseph (Pau), Thomas Lavault (La Rochelle), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse), Swan Rebbadj (Toulon), Jérôme Rey (Lyon), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles).

Arrières (19) : Pierre-Louis Barassi (Lyon), Baptiste Couilloud (Lyon), Jonathan Danty (La Rochelle), Brice Dulin (La Rochelle), Antoine Dupont (Toulouse), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing 92), Antoine Hastoy (Pau), Melvyn Jaminet (Perpignan), Matthis Lebel (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Donovan Taofifenua (Racing 92), Teddy Thomas (Racing 92), Virimi Vakatawa (Racing 92), Gabin Villière (Toulon).