XV de France : Gros, Moefana et Ramos au coup d'envoi contre l'Australie ?

Fabien Galthié n'a même pas encore dévoilé sa liste pour la tournée d'automne (il devrait le faire ce lundi en fin d'après-midi ou mardi matin) que se pose déjà la question de savoir qui débutera le 5 novembre face à l'Australie au Stade de France à l'occasion du premier des trois test programmés cet automne pour les Bleus, qui affronteront ensuite l'Afrique du Sud et le Japon. Au même titre que le groupe des 42 ne devrait pas réserver de réelle surprise à l'exception du retour d'Alivereti Raka et des éventuelles convocations de Reda Wardi et Jordan Joseph - Galthié avait cité les noms de Chalureau, Delibes, Bielle-Biarrey et Benmegal, mais devrait en rester là pour le moment - le XV de départ contre les Wallabies devrait être celui attendu là aussi dès lors que sont absents des joueurs aussi importants Cyril Baille, François Cros, Arthur Vincent, Gabin Villière, Melvyn Jaminet, dernier joueur en date à devoir déclarer forfait, et le malheureux Virimi Vakatawa.

Moefana préféré à Lebel ?

Ainsi, pour pallier l'absence de Baille en première ligne, Galthié devrait logiquement titulariser sa doublure Jean-Baptiste Gros, tandis que le retour de Charles Ollivon, qui ne récupèrera pas son brassard de capitaine pour autant, devrait permettre de remplacer Cros en troisième ligne aux côtés d'Anthony Jelonch et Grégory Alldritt. De la même manière, le nom de Yoram Moefana, qui devrait être préféré à Matthis Lebel au coup d'envoi face aux Wallabies, s'impose naturellement lorsqu'il est question de combler le vide laissé par Gabin Villière. Derrière, aucune surprise à attendre là non plus. Et en l'absence de Jaminet, lui aussi forfait pour la tournée, Thomas Ramos devrait sauf surprise endosser le numéro 15. De retour de blessure, Brice Dulin, lui, pourrait entrer en cours de match à l'instar des autres "finisseurs" si chers à Galthié, qui pourrait être tenté une fois de plus d'aligner sur le banc des remplaçants six avants et deux trois-quarts uniquement.



Le XV de départ probable contre l'Australie :

Ramos - Moefana, Fickou, Danty, Penaud - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Gros



La liste probable des 42 joueurs pour la tournée d'automne :

Arrières : Ramos, Dulin, Bouthier (ou Spring)

Ailiers : Lebel, Penaud, Raka, Buros

Centres : Fickou, Danty, Vili, Moefana, Barassi

Ouvreurs : Ntamack, Jalibert, Carbonel

Demis de mêlée : Dupont, Lucu, B.Couilloud

3eme ligne : Ollivon, Jelonch, Macalou, Cretin, Alldritt, Joseph, Tanga

2eme ligne : Taofifenua, Rebbadj, Woki, Flament, Verhaeghe, Willemse

Talonneurs : Mauvaka, Marchand, Bourgarit (ou Barlot)

Piliers : Atonio, Aldegheri, Gros, Priso, Haouas, Rey (ou Wardi), Hounkpatin (ou Falatea)