XV de France : Grande première pour Flament, Ntamack titularisé au centre

Jaminet sera le buteur

La composition du XV de France

J-2 avant le premier des trois test-matchs prévus à l'occasion de cette tournée d'automne. En effet, ce samedi soir à 21h00, le XV de France accueille l'Argentine, du côté du stade de France.Par rapport au tout dernier test-match disputé et perdu contre l'Australie (33-30), pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, du côté de Brisbane, on note pas moins de onze changements, en tout. Les quatre survivants sont Anthony Jelonch, qui était alors, à l'époque, capitaine, ainsi que Cameron Woki devant, sans oublier non plus Damian Penaud mais également Melvyn Jaminet derrière.Pour cette rencontre contre les Pumas, le deuxième ligne Thibaud Flament, pensionnaire du Stade Toulousain et aujourd'hui âgé de 24 ans, connaîtra sa toute première sélection et évoluera, à cette occasion, aux côtés de Paul Willemse. Comme annoncé depuis quelques jours désormais, les deux ouvreurs Matthieu Jalibert mais également Romain Ntamack évolueront ensemble. Toutefois, le Toulousain occupera le poste de centre.Le rôle de buteur revient à l'arrière de Perpignan Melvyn Jaminet, désigné donc en ce sens par son sélectionneur Fabien Galthié et préféré à Romain Ntamack ainsi qu'à Matthieu Jalibert.Jaminet (Perpignan) - D.Penaud (Clermont), Fickou (Racing 92), R.Ntamack (Toulouse), Villière (Toulon) - (o) Jalibert (Bordeaux-Bègles), (m) Dupont (c) (Toulouse) - Woki (Bordeaux-Bègles), Jelonch (Toulouse), Cros (Toulouse) - Willemse (Montpellier), Flament (Toulouse) - Haouas (Montpellier), Ju.Marchand (Toulouse), Baille (Toulouse).Remplaçants : Mauvaka (Toulouse), Gros (Toulon), Bamba (Lyon), R.Taofifenua (Lyon), Macalou (Stade Français), Alldritt (La Rochelle), Lucu (Bordeaux-Bègles), Danty (La Rochelle).