XV de France : Galthié veut « deux équipes » pour la Tournée en Australie

C’est un véritable casse-tête auquel doit faire face Fabien Galthié au moment de préparer sa liste pour la Tournée en Australie, avec trois matchs à disputer contre les Wallabies les 6, 13 et 17 juillet. En raison de la crise sanitaire, la délégation française devra respecter une quatorzaine en arrivant en Océanie, et le sélectionneur du XV de France espère donc pouvoir amener deux équipes (soit 46 joueurs) car il ne pourra pas appeler de renforts de dernière minute en cas de forfait. « La convention autorise 35 joueurs. On discute avec la Ligue, explique Galthié dans une interview accordée à Sud-Ouest. Avec un deuxième test six jours après le premier et le troisième, encore six jours plus tard, il nous faudra avoir deux équipes. L’une qui joue le premier test-match, une autre le second. Une troisième qui serait la première, renforcée par ceux qui auront un temps de jeu limité lors du second. (…) Notre présélection est élargie au minimum à six joueurs par poste et à neuf joueurs à des postes très spécifiques comme la première ligne ou la charnière où la polyvalence existe peu. Avec trois tests en dix jours, il faut s’assurer d’avoir un nombre suffisant sur ces postes spécifiques car si on a des blessés, on ne pourra pas faire appel à des joueurs qui seront en France au vu des contraintes sanitaires. »

Les internationaux privés de la reprise du Top 14

Une décision devrait être prise dans les prochains jours, reste désormais à savoir si les finalistes du Top 14, qui joueront le 25 juin, feront le voyage dans l’Hémisphère Sud. « Il s’avère qu’il est quasiment impossible de partir avec des joueurs après la date des demi-finales (18-19 juin), reconnait Galthié. Donc, est-ce qu’on fait un premier contingent qui part après les demi-finales renforcé par un groupe qui part après la finale (25 juin) ? Mais ce deuxième contingent ne pourra pas s’entraîner avec le premier et ne sortira de sa quatorzaine que deux jours avant le troisième match. Il faudra être le plus cohérent possible. » A noter enfin que comme la convention entre la FFR et la LNR stipule que les joueurs doivent bénéficier de dix semaines de repos et de préparation entre leur dernier match de la Tournée d’été et leur reprise de la compétition, ces derniers manqueront les trois premières journées de la saison 2021-22 de Top 14. Les entraîneurs seront sans doute ravis…