XV de France : Galthié prolongé jusqu’en 2028 ?

Le staff devrait rester également

Le rugby français est euphorique depuis samedi et la première victoire des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2010, assortie du Grand Chelem ! Le sélectionneur Fabien Galthié, qui fête ses 53 ans ce dimanche, est évidemment le grand artisan du succès tricolore. Après avoir terminé deux fois deuxième, la France est enfin montée sur la première marche, et il pourrait se faire récompenser par la FFR par un très beau contrat. Selon les informations de RMC Sport, le président Bernard Laporte souhaiterait voir son sélectionneur, en poste depuis 2020, prolonger jusqu’en juin 2028.(à priori en Australie, désignée « candidat préférentiel exclusif » par World Rugby en novembre dernier), puis lors du Tournoi des 6 Nations 2028.Les discussions devraient en tout cas avancer très vite. "", avait déclaré Bernard Laporte vendredi. RMC Sport précise également que les membres du staff de Fabien Galthié aimeraient être fixés rapidement, que ce soit le manager des Bleus Raphaël Ibanez, sous contrat jusqu’en 2023, mais aussi les entraîneurs des avants William Servat et Karim Ghezal, ou le directeur de la performance Thibault Giroud, sous contrat jusqu’en 2024. Rien n'indique que Fabien Galthié aura envie de changer son staff une fois sa prolongation signée. Les éventuels clubs intéressés par leurs compétences vont devoir s'armer de patience... En attendant, Fabien Galthié et son staff vont bénéficier de quelques semaines de repos, avant la Tournée d'été au Japon où deux matchs seront prévus, puis la Tournée d'automne en France avec l'Afrique du Sud et l'Australie au menu. D'excellents tests avant une année 2023 capitale pour le rugby français !