XV de France - Galthié : « L'Angleterre, c'est sans doute la meilleure équipe du monde actuellement »

Pour le moment, tout va bien pour le XV de France et Fabien Galthié. Contraint de changer la presque totalité de son groupe, suite à un accord entre la FFR et la LNR, le sélectionneur français a apprécié la belle performance de son équipe, énormément remaniée, contre l'Italie (36-5). « Ce qui a fonctionné, c'est la victoire avec peu d'entraînement collectif cette semaine. Ce qui a marché, ce sont les cinq essais, le bonus offensif, les 31 points d'écart. Il y a aussi le jeu au pied. On retrouve des circuits efficaces. Les points d'amélioration, c'est se concentrer sur un contexte particulier car on va jouer une équipe d'Angleterre type à Twickenham pour une finale. On va se concentrer sur l'événement, c'est une finale », a notamment confié ce dernier, qui a également évoqué la difficulté de construire une équipe dans ces conditions. « C'est surtout un challenge de constituer une équipe en si peu de temps. Mais ça permet de travailler sur notre méthode, a-t-il expliqué. On essaie de tracer, d'aller vite, on y arrive, ça s'arrête là. Mais la fierté non, ce n'est pas le bon mot. »

« L'Angleterre perd peu et va jouer avec sa meilleure équipe »

Le match contre l'Italie terminé, le sélectionneur français pouvait alors déjà se projeter sur la finale de l'Autumn Nations Cup contre l'Angleterre à Twickenham, le 6 décembre prochain. « On va jouer contre une nation qui a perdu un seul match contre nous cette saison. Avant, c'était la finale de Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. C'est une nation qui perd peu, qui va jouer avec sa meilleure équipe, c'est sans doute la meilleure équipe du monde actuellement », a rappelé dans un premier temps Galthié, qui va encore une fois devoir changer quelques éléments dans son équipe. « Le niveau international, il faut basculer totalement. On ne peut pas demander aux joueurs de sortir, entrer, sortir, entrer. C'est trop difficile pour un joueur. On aura quasiment le même groupe pour le dernier match, sauf Baptiste Serin et Teddy Thomas qui ont désormais trois feuilles de match. C'est comme ça », a conclu l'ancien demi de mêlée, en conférence de presse.