Cette fois, ça y est, l'équipe de France entre dans le grand bain. En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur français Fabien Galthié, est revenu sur ses choix avant d'affronter les Wallabies ce mercredi (coup d'envoi à 12h00, heure française) lors du premier test match des Bleus dans le cadre de la tournée en Australie. L'objectif est clair pour le staff français : dévoiler la composition de départ tôt afin de " faire basculer les joueurs vers l'évènement car c'est une équipe jeune et faiblement capée" À Brisbane, deux petits nouveaux feront leur apparition, Gaétan Barlot (talonneur) et Melvyn Jaminet (arrière). "Gaétan a fait une très belle saison avec Castres, a rappelé Fabien Galthié en conférence de presse lundi. Il avait auparavant été très performant avec Colomiers. Melvyn a un parcours très particulier, très intéressant. Il a explosé avec l'USAP en deuxième division l'an dernier, il confirme lors des entraînements depuis maintenant deux semaines. »

Galthié : « La meilleure équipe après 17 jours de travail »

Pour le reste, il s'agit d'un groupe plutôt expérimenté, habitué aux jouxtes internationales avec des joueurs ayant déjà vécu des rassemblements en équipe de France. "On a beaucoup travaillé sur la feuille de route avec les joueurs, reconnaît le sélectionneur français. C'est important de savoir, au-delà de la compétition, pourquoi on fait les choses et quelle est notre vision, le sens de cette tournée (...) Nous pensons que c'est la meilleure équipe dans notre groupe de 41 joueurs après 17 jours de travail." Réponse ce mercredi...

Le quinze de départ du XV de France contre l'Australie

Jaminet - Penaud, Vincent, Danty, Villière - (o) Carbonel, (m) Couilloud - Jelonch (cap.), Macalou, Cretin - R. Taofifenua, Geraci - Bamba, Barlot, Gros



Remplaçants : Etrillard, Walcker, Falatea, Vanverberghe, Pesenti, Woki, Iribaren, Bouthier