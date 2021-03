XV de France : Galthié explique ses choix et évoque pour la première fois l'épisode de la bulle percée

Sa réponse au couac de la bulle percée

Tous nos agissements ont été menés dans le respect du protocole sanitaire. Le protocole sanitaire nous protège, mais le risque zéro n’existe pas. Ai-je été exemplaire ou suis-je sorti du cadre ? Tout est dans le rapport, qui a été validé par la Fédération française de rugby et par le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et de Jean-Michel Blanquer. Il n’y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Tout est dans le rapport.



Les cas Penaud et Bouthier

Il y a une exigence dont nous devons faire preuve au regard du contexte sanitaire actuel. Après le match de vendredi entre Clermont et Montpellier, un joueur de Clermont a été déclaré positif (...) Damian Penaud n’a pas été concerné directement, au contraire de Bouthier et Willemse, qui ont été immédiatement mis à l’isolement. Ils ont subi trois tests, qui se sont tous révélé négatifs. Dans le respect du protocole sanitaire, nous avons attendu jusqu’au dernier moment pour nous assurer que nous pouvions disposer sereinement de ces joueurs. Dans mesure où nous avons eu la validation, nous considérons que ces deux joueurs sont totalement aptes et disposés à bien se préparer.



Taofifenua plutôt que Rebbadj pour remplacer Le Roux

On s’est posé la question sachant que Romain (Taofifenua) est avec nous depuis le début de l’histoire. Il a quasiment participé à toutes les séances et connaît bien l’expérience collective. Swan (Rebbadj) est venu quelques fois mais a dû repartir quelques fois. Nous avons aussi Cyril (Cazeaux), qui a même joué contre l’Italie. Il a fallu arbitrer sur l’expérience collective et les profils. Pour la première fois, nous avons six avants et deux trois-quarts dans les finisseurs. On verra en fonction du déroulement du match comment on manage notre paquet d’avants notamment.

Galthié : « Jalibert répond vraiment à nos attentes »

Jalibert maintenu alors que Ntamack est de retour

Matthieu (Jalibert) a joué les deux premiers matchs, il a aussi enchaîné la fin de l’Autumn Cup et a été très performant. Il répond vraiment à ce que nous attendons d’un demi d’ouverture dans notre équipe. Romain (Ntamack) revient, il était important qu’il soit sur la feuille de match. C’est une forme de logique par rapport à ce qu’il s’est passé précédemment.



Cretin plutôt que Jelonch

C’est lié à notre profil d’équipe que l’on essaye de lier au combat mais aussi au profil aérien. Dylan est très actif dans le jeu en général, il est très pointu dans le secteur de la touche, on est toujours à la recherche de l’équilibre et de la complémentarité. On avait commencé avec Anthony à Dublin, là, on va commencer avec Dylan.