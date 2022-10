XV de France : Galthié devrait perdre Labit et Ghezal après la Coupe du Monde

Laurent Labit et Karim Ghezal vont quitter le XV de France et leur destination se précise !

Galthié va devoir repenser son staff en profondeur

Fabien Galthié s’y était préparé. Le staff du XV de France va connaître un profond chamboulement une fois la Coupe du Monde 2023 terminée. Un premier départ est d’ores-et-déjà confirmé depuis le mois d’avril dernier. Thibault Giroud, actuel directeur de la performance de la sélection tricolore, va rejoindre le Racing 92. Sous les ordres de Stuart Lancaster, qui remplacera Laurent Travers l’été prochain, ce dernier prendra en charge la préparation physique des Ciel-et-Blanc. Mais, selon les informations du magazine spécialisé Midi Olympique, ce sont deux éléments majeurs du dispositif construit autour de lui par Fabien Galthié qui seront appelés à prendre d’autre fonctions en novembre prochain. En charge du secteur offensif, avec des résultats probants depuis deux ans, Laurent Labit a pris contact avec plusieurs formations du Top 14, dont notamment Brive. Mais l’ancien alter-ego de Laurent Travers devrait finalement rejoindre le Stade Français Paris.Ce dernier devrait occuper un rôle de « manager général » du club parisien mais ne viendrait pas seul dans la Capitale. Un certain Karim Ghezal serait dans ses valises. L’entraîneur « de la conquête et des tâches spécifiques » du XV de France, qui partage ces fonctions avec William Servat, viendrait apporter son expérience et son vécu au groupe parisien. Des arrivées probables qui pourraient provoquer un grand chambardement dans le staff du Stade Français Paris, dont les membres actuels ont des contrats valides jusqu’en juin 2024. Le staff de la sélection va ainsi évoluer en profondeur, même si Shaun Edwards, en charge de la défense, et William Servat vont prolonger jusqu’au Mondial 2027 en Australie. Quant au remplacement de Laurent Labit pour le jeu d’attaque, Fabien Galthié aurait déjà pris contacts avec des candidats potentiels selon Midi Olympique, avec les noms d’Ugo Mola et Pierre Mignoni qui reviennent mais qui pourraient être difficiles à déloger de leurs places respectives à Toulouse et Toulon.