XV de France : Galthié devrait donner une deuxième chance au duo Jalibert-Ntamack

Fabien Galthié ne compte pas forger son opinion sur un seul match. A l’occasion de la victoire face à l’Argentine, le staff du XV de France a expérimenté une association Matthieu Jalibert à l’ouverture et Romain Ntamack au centre de la ligne de trois-quarts. Un duo dont la première n’a pas été une grande réussite, la faute notamment une défense argentine qui a tout fait pour les perturber, avec le Toulousain qui a cédé sa place à Jonathan Danty au début de la deuxième période. Toutefois, si l’on en croit les échos provenant de la séance d’entraînement effectuée par le groupe tricolore ce mardi à Marcoussis et notamment les chasubles portées par les joueurs, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack devraient bien avoir une deuxième chance à une semaine du rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande. Un axe 9-10-12-13-15 qui ne devrait pas connaître la moindre évolution avec le capitaine Antoine Dupont, Gaël Fickou et Melvyn Jaminet tous reconduits. Des lignes arrière pour lesquels les changements entre l’Argentine et la Géorgie seront faits avec parcimonie.

Du changement aux ailes et dans le pack

Revenant à peine de blessure, Gabin Villière devrait céder sa place et ainsi permettre à Matthis Lebel de connaître sa première sélection sous le maillot du XV de France face aux « Lelos ». Absent surprise dans le XV titulaire face aux Pumas, Grégory Alldritt devrait bien faire son retour dans l’équipe de départ sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux aux côtés de François Cros et de Sekou Macalou, qui occuperait une place plus proche de ses habitudes alors que Fabien Galthié et le staff du XV de France avaient un temps songé à l’utiliser comme ailier. Auteur de son premier essai en Bleu pour sa première sélection, Thibaud Flament pourrait être mis au repos en vue du match face à la Nouvelle-Zélande, tout comme son coéquipier en club Peato Mauvaka. Pour remplacer le Toulousain en deuxième-ligne et en l’absence de Bernard Le Roux, la solution choisie pourrait être celle de faire descendre d’un cran Cameron Woki aux côtés de l’inamovible Paul Willemse. La première ligne Haouas-Marchand-Baille, quant à elle, devrait être reconduite en intégralité lors de cette deuxième sortie du XV de France lors de la tournée d’automne.