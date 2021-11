XV de France : Galthié décrypte ses choix

Lebel préféré à Villière

Mathis est très performant avec Toulouse depuis plusieurs saisons et à l’entraînement avec nous, où vous avez pu juger de son état de forme. Attention, sa sélection est une cape, il a gagné le droit de mettre le maillot et de venir le chercher dans le vestiaire. Gabin a dû s’arrêter mardi car il avait besoin de récupérer.



Le retour d’Atonio

Aujourd’hui, Uini Atonio est le titulaire au poste de pilier droit. Avec La Rochelle, il est titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons et participe aux performances de La Rochelle, et notamment du paquet d’avants de La Rochelle. Il a de l’expérience, il a 31 ans, il a plus de trente sélections et est bientôt proche de quarante. Il a joué cinq fois avec nous, il fait partie du groupe France.

Galthié : "Woki commande la touche"

Ntamack et Jalibert reconduits

Ce sont des joueurs qui ont déjà du vécu avec nous. Matthieu a joué douze matchs avec nous, avec 75% de victoires. Romain a joué dix matchs, avec 70% de victoires. Ce sont des joueurs qui comptent dans notre histoire et notre aventure. Ils ont un vécu important et cette combinaison a pour le moment cent pour cent de victoires.



Woki en deuxième ligne

Woki est un capitaine de touche déjà. Donc qu’il soit troisième ligne aile ou au milieu en position de 4, il commande la touche. Il a en plus un profil hybride qui peut lui permettre de par sa densité et son physique de jouer en quatre. Il a très bien réussi son repositionnement contre l’Argentine en deuxième mi-temps, donc on continue à le mettre dans cette position-là.