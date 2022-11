XV de France : Flament voit le match face à l'Afrique du Sud comme un test

Les Bleus sont impatients. Après une courte victoire face à l’Australie pour retrouver les automatismes, c’est l’Afrique du Sud qui sera sur le chemin du XV de France ce samedi à l’Orange Vélodrome de Marseille. Présent en conférence de presse ce mercredi, le deuxième-ligne Thibaud Flament n’a pas caché qu’il y a « une impatience, c’est certain » avant de défier les champions du monde, match qui sera le premier entre les deux formations depuis novembre 2018. « Dès le début de préparation, on savait que ce match face aux Springboks nous attendait et clairement, on a tous hâte d’y être », a ajouté celui qui pallie l’absence sur blessure de Paul Willemse aux côtés de Cameron Woki en deuxième ligne. Ne cachant pas que les Tricolore se sont « fait un peu surprendre » avec « pas mal d’erreurs » face à l’Australie, Thibaud Flament a mis en avant le fait que le groupe n’avait « pas joué ensemble depuis six mois ». Mais, contre les Springboks, la donne sera tout autre. « C’est un vrai test, affirme-t-il. Ça fait à nos yeux partie du cheminement jusqu’à la Coupe du Monde. »

Flament : « On montera d’un ou plusieurs crans samedi soir »

Si les Bleus ont déjà affronté et battu des nations telles l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Angleterre, les Springboks seront un adversaire inédit dans l’ère Fabien Galthié. « C’est bien de voir où on se situe, a confié Thibaud Flament lors de cette conférence de presse. En termes d’engagement et d’intensité, on montera d’un ou plusieurs crans samedi soir. Ça va vraiment ferrailler. » Alors que sa polyvalence lui permet de jouer autant en deuxième qu’en troisième ligne, le joueur du Stade Toulousain n’a pas caché que les deuxièmes-lignes sud-africain, notamment l’ancien Toulonnais Eben Etzebeth, « font figure de références à ce poste ». « Ils sont très combattants et très adroits techniquement, le ‘offload’ magnifique réalisé par Eben Etzebeth contre l’Irlande en est d’ailleurs la plus belle preuve », a ajouté Thibaud Flament. Cette rencontre face aux Springboks sera également l’occasion de corriger les soucis vus face aux Wallabies, avec notamment Antoine Dupont qui a été mis en difficulté. Pour contrer cela, le deuxième-ligne tricolore mise sur une réponse collective. « Il est important que les libérations soient propres pour lui et qu’il ait de la place pour jouer, a-t-il assuré. Ce sera donc à nous de nous adapter si l’on voit qu’il est à nouveau sous pression. » Un plan qui sera très vite mis à l’épreuve.