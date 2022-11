XV de France / Fickou : « Le but c'est de rester invaincu »

Après une tournée d'été intéressante au Japon, le XV de France s'apprête à faire son grand retour sur les terrains cet automne avec trois beaux défis contre l'Australie (le 5 novembre), l'Afrique du Sud (le 12) et le Japon (le 20). Ce samedi, au Stade de France (21h), l'équipe de Fabien Galthié a donc rendez-vous avec les Wallabies, qu'ils avaient rencontré trois fois en juillet 2021. « Leur match contre l'Ecosse ? Ce n'était pas un super match à regarder, on ne va pas se mentir. (...) C'est une arme pour nous de les avoir vu avant. Après ils sont capables de changer, de s'adapter. C'est une équipe qui a énormément de talents, parfois elle peut déjouer comme elle peut faire des choses extraordinaires. J'espère pour nous qu'on parviendra à les faire déjouer. Ils ont tellement de joueurs de grandes qualités. Nous nous attendons à un match très compliqué », a notamment expliqué Gaël Fickou, au sujet du prochain adversaire des Bleus. « L'Australie ? Ils sont plus favoris que nous » Alors que la Coupe du monde 2023 dans l'Hexagone se rapproche inexorablement, cette tournée d'automne sera l'un des derniers moments pour se tester, avant le retour des choses sérieuses lors du Tournoi des 6 Nations 2023. « Il faut savoir battre tout le monde. Si on arrive à remporter cette tournée, on pourra se dire qu'on en est capables avant d'arriver à la Coupe du monde. Ça ne veut pas dire qu'on sera favoris. Après l'objectif c'est d'avoir le maximum de victoires, de gagner. On représente la France, on rentre sur le terrain pour gagner et il faut garder cette exigence, tout en restant humble, a par la suite déclaré le centre du Racing 92, dans des propos repris par Rugbyrama, lui qui a également mis la pression sur les joueurs de Dave Rennie. L'Australie est une grande équipe. Depuis 2005 je crois qu'on a gagné trois matchs. Ils sont plus favoris que nous et ça il ne faut pas l'oublier. » Fickou très ambitieux en cette fin d'année Enfin, alors que le XV de France est pour le moment invaincu cette année, Fickou en a dit plus sur les ambitions françaises lors des trois derniers matchs de l'équipe dirigée par Galthié en 2022. « La place de numéro un mondial au classement IRB ? On veut tout prendre sincèrement. On n'est proche mais on n'y est pas non plus, donc on essaye de saisir toutes les opportunités. Le but c'est de gagner les trois prochains matchs et de rester invaincu, sans manquer d'humilité parce qu'on va jouer une grande nation australienne, le champion du monde sud-africain et le Japon qui a fait un super match contre la Nouvelle-Zélande », a fini par reconnaître celui qui a de grandes chances de débuter au centre ce samedi face à l'Australie, au côté de du Rochelais Jonathan Danty. Pour finir en beauté cette belle année pour le rugby français, il faudra déjà remporter un premier beau et gros test.

