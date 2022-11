XV de France : Face à l'Australie avec Baille sur le banc et Ntamack titulaire ?

Fabien Galthié semble bien avoir fait ses choix. Alors que le XV de France va débuter sa tournée de novembre ce samedi au Stade de France face à l’Australie, les 42 joueurs sélectionnés pour préparer la rencontre ont eu droit à une séance d’entraînement qui donne des indices concernant la composition de départ que le staff tricolore entend aligner face aux Wallabies. Selon les informations de Rugbyrama et RMC Sport, la répartition des chasubles permet de dessiner un XV de départ confirmant certains bruits de couloir, qui seront définitivement validés ce mercredi lors du dernier entraînement à haute intensité en amont du match face à l’Australie. Ecarté des terrains depuis le 11 septembre dernier et sa sortie prématurée lors de la victoire de Toulouse face à Toulon, Romain Ntamack devrait être titularisé par Fabien Galthié à l’ouverture aux côtés du capitaine Antoine Dupont.

Baille avec Mauvaka et Haouas pour finir fort ?

Des lignes arrières qui pourraient compter sur Jonathan Danty au poste de premier centre aux côtés de Gaël Fickou. Le joueur du Stade Rochelais reste toutefois incertain pour la rencontre, son épouse devant prochainement accoucher. Impérial ces dernières semaines avec Toulouse au poste d’ouvreur, Thomas Ramos devrait retrouver son poste habituel d’arrière, formant le trident offensif avec Damian Penaud et Yoram Moefana. Pour ce qui est du pack, le principal enseignement est la volonté du staff tricolore d’intégrer Cyril Baille sur la feuille de match. Aligné le week-end dernier avec Toulouse pour la première fois depuis la demi-finale perdue face à Castres la saison passée, le pilier international devrait être sur le banc et aurait pour mission de finir le match aux côtés de Peato Mauvaka et Mohamed Haouas. Dany Priso devrait ainsi être titularisé avec Uini Atonio et Julien Marchand. Le duo Willemse-Woki devrait composer la deuxième ligne avec le retour de Charles Ollivon au centre de la troisième, entouré des inamovibles Grégory Alldritt et Anthony Jelonch.