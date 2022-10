XV de France (F) : Sansus déclare forfait et... met un terme à sa carrière

Fin de Mondial et... fin tout court pour Laure Sansus (28 ans). La demi de mêlée des Bleues avait annoncé avant le début de cette Coupe du monde qui a débuté le 8 octobre dernier en Nouvelle-Zélande qu'il s'agirait de sa dernière compétition. Elle a tenu parole. Elle n'avait probablement pas prévu en revanche que sa carrière se terminerait aussi tristement. Blessée gravement à un genou, samedi lors de la défaite du XV de France face à l'Angleterre (13-7), Sansus souffre en effet d'une rupture du ligament croisé antérieur. C'est donc sur une civière qu'elle a tiré sa révérence. Une sortie forcément très difficile à digérer pour la joueuse du Stade toulousain, qui ne s'attendait pas à se muer aussi rapidement en première supportrice des Bleues. "On ne choisit jamais sa sortie et ma situation en est un parfait exemple. J'aurais bien sûr préféré terminer ma carrière autrement. Seulement, si la Coupe du monde s'est arrêtée pour moi ce samedi, elle continue pour le groupe France. À défaut de pouvoir combattre sur le terrain avec les copines, je ferai preuve du même acharnement en poussant derrière elles dans les tribunes. Je serai leur première supportrice ! Je souhaite aux filles de terminer l'aventure avec le sourire le soir du 12 novembre », confie la championne de France en titre depuis juin dernier avec ce club de Toulouse qui n'avait encore jamais été sacré, et dont la retraite anticipée n'a pas laissé insensible son sélectionneur Thomas Darracq, lui aussi très déçu (sur le site de la FFR) de voir l'emblématique numéro 9 aux 32 sélections avec l'équipe nationale faire ses adieux de la sorte.

Darracq : "Le charisme de Laure aura marqué l'équipe"

"Laure est une grande joueuse aussi bien sportivement qu'humainement. Elle manquera à toutes et tous autant sur le pré que dans la vie de groupe tant son charisme aura marqué l'équipe." Pour l'entraîneur des Bleues, il était d'ailleurs impensable d'imaginer que Sansus ne vive pas la suite au sein du groupe France. "Elle restera toutefois en Nouvelle-Zélande avec les siens afin de continuer à soutenir les filles jusqu'au bout comme elle a su le faire jusqu'ici." Il sera ensuite temps de tourner définitivement la page. Mais pas comme elle l'avait imaginé.