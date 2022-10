XV de France (F) : Onze changements pour affronter les Fidji, Trémoulière à l'ouverture

Trémoulière en dix, Drouin repositionnée



Thomas Darracq change tout ou presque. Pour la dernière sortie du XV de France dans la phase de poules de cette Coupe du monde féminine débutée le 8 octobre dernier, samedi à Whangarei face aux Fidji, le sélectionneur des Bleues a décidé de présenter au coup d'envoi une équipe très différente de celle qui avait démarré contre l'Angleterre (défaite 13-7 des Tricolores). Darracq a en effet décidé de ne conserver que... quatre des quinze titulaires de samedi dernier et de procéder à onze changements au sein de son XV de départ pour affronter les Fidjiennes. Un vrai coup de balai dont Sansus, Romane Ménager, Deshayes, Joyeux, Sochat, Fall, Mayans, Escudero, Vernier, Grisez et Jacquet font les frais, tandis que les seules rescapées samedi prochain seront Filopon, Drouin, Ferer et Boulard. Des choix tactiques mais pas que. Les Bleues, qui n'auront pas le droit de perdre de nouveau samedi, seront en effet privées de plusieurs joueuses sur blessures.Sansus, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a ainsi dû mettre un terme prématuré à son tournoi, ainsi qu'à sa carrière. Sa coéquipière à Toulouse Pauline Bourdon (mais aussi sa compagne) l'a remplacera au poste de demi de mêlée. C'est également une blessure (commotion) qui a mis Romane Ménager hors-jeu pour cette troisième rencontre. La Grenobloise Emeline Gros en profite pour retrouver une place de titulaire. Madoussou Fall, de son côté, aurait pu être maintenue en deuxième ligne. Mais sa légère blessure à une épaule a incité le staff des Bleues à la laisser au repos pour ce match au profit de Safi N'Diaye. Le principal changement pour affronter les Fidji concerne toutefois le poste d'ouvreuse, qui reviendra samedi à Jessy Trémoulière, Caroline Drouin, l'une des rares titulaires de samedi dernier reconduites et habituelle numéro 10 des Bleus, évoluera donc au centre cette fois.Boulard - Ménager, Filopon, Drouin, Llorens - (o) Trémoulière, (m) Bourdon - Annery , Gros, Hermet (cap) - N’Diaye, Ferer - Khalfaoui, Touyé, LindelaufRemplaçantes : Domain, Brosseau, Bernadou, Feleu, Escudero, Chambon, Queyroi, Jacquet