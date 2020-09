XV de France (F) : Les Bleues affronteront deux fois l'Angleterre

🚨 𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐑𝐈𝐄𝐑 !

L'Ecosse et l'Irlande en hors d'œuvre

Double ration de crunch au menu pour les Bleues.La Fédération française de rugby a levé le voile mardi sur le programme des Françaises jusqu'à la fin de l'année, et y figure notamment une double confrontation contre l'Angleterre. Le premier test face à la deuxième meilleure nation mondiale au classement de World Rugby se disputera le samedi 14 novembre en début d'après-midi (14h15, heure française), vraisemblablement en France dans un lieu qui reste encore à confirmer. Une semaine plus tard, les Bleues se rendront cette fois dans l'antre du rugby anglais, à Twickenham pour une seconde opposition qui aura donc la ville de Londres pour cadre.Toutefois, avant d'affronter l'Angleterre dans le cadre de la tournée d'automne, en préparation du Tournoi des Six Nations Féminin 2021 et de la Coupe du Monde 2021 en Nouvelle-Zélande (18 septembre au 16 octobre),Reportés en raison de la pandémie de Covid-19, ces deux derniers matchs se joueront au Scotstoun Stadium de Glasgow, le dimanche suivant (14 h 30) au Stadium Lille Métropole à Villeneuve d'Ascq. Sacré programme pour les joueuses du XV de France.Dimanche 25 octobre : Écosse - France (15 h 05, Scotstoun Stadium à Glasgow)Dimanche 1er novembre : France - Irlande ( 14 h 30, Le Stadium à Villeneuve d'Ascq)Samedi 14 novembre : France - Angleterre (14 h 15, lieu à confirmer)Samedi 21 novembre : Angleterre - France (13 h 00, Twickenham à Londres)