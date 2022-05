XV de France (F) : Fin de carrière après le Mondial pour Laure Sansus

🌟 SANSUS BRILLE 🌟

Laure Sansus, @FranceRugby's scrum-half sensation, is crowned #TikTokW6N Player of the Championship!



She scored the most tries and made the most assists in 2022. 𝘞𝘩𝘢𝘵. 𝘈. 𝘗𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳. pic.twitter.com/oB1ngajSEl



— TikTok Women's Six Nations (@Womens6Nations) May 10, 2022

Deux autres Toulousaines vont également raccrocher

Laure Sansus avait un message à faire passer. Alors que son équipe du Stade Toulousain s’est aisément qualifiée pour les demi-finales du championnat de France féminin aux dépens de Lyon pour son dernier match à domicile de la saison, la demi de mêlée internationale a annoncé ses plans pour les mois à venir. Alors qu’il lui reste encore un maximum de deux matchs à disputer avec son club depuis 2014, mis à part une pause durant la saison 2017-2018, Laure Sansus a annoncé qu’elle mettra un terme à sa carrière dans quelques mois, une fois que le XV de France aura achevé son parcours lors de la Coupe du Monde, organisée en octobre et novembre prochain en Nouvelle-Zélande. Elue meilleure joueuse du dernier Tournoi des 6 Nations, la native du Lauragais a décidé de s’arrêter à 28 ans.Avant cela, Laure Sansus aura à cœur d’aller chercher le titre de championne de France, qui lui a échappé en 2019 avec une défaite face à Montpellier. Il sera alors temps de se tourner vers le Mondial qui verra les Bleues ouvrir la compétition face à l’Afrique du Sud puis affronter l’Angleterre pour une revanche du dernier match du Tournoi des 6 Nations 2022 et enfin défier les Fidji en conclusion de la phase de poules. Toutefois, Laure Sansus n’est pas la seule joueuse à avoir annoncer la fin de sa carrière à l’issue de la saison. A l’image de Camille Cabalou, qui n’a jamais porté le maillot du XV de France, Céline Ferer va raccrocher les crampons. La deuxième-ligne, qui a été sélectionnée à 52 reprises avec les Bleues et a remporté le Grand Chelem en 2018, a décidé de s’arrête à l’issue de sa troisième saison à Toulouse.