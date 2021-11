XV de France (F) : Face aux Black Ferns, les Bleues renouvelle leur composition

🇫🇷🇳🇿 Notre équipe pour le 2e match de la #TournéeDAutomne, la première de nos deux confrontations contre les @BlackFerns !

Rendez-vous 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝐚̀ 𝟏𝟓𝐡 à Pau, au Stade du Hameau et sur @France2tv ! ✌️ #XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRANZL pic.twitter.com/0ze4KXPcss



— France Rugby (@FranceRugby) November 11, 2021

Un pack largement renouvelé

Annick Hayraud entend voir un maximum de joueuses évoluer lors de cette tournée d’automne. Alors que le XV de départ face à l’Afrique du Sud avait été l’occasion d’offrir une première sélection à certaines joueuses, le staff des Bleues a revu nettement sa copie pour le premier des deux duels face aux Black Ferns, ce samedi au Stade du Hameau de Pau. Sur les quinze joueuses alignées à Vannes lors du net succès face aux Sud-Africaines, seules six conservent une place dans la composition prévue contre les Néo-Zélandaises. En effet, Annick Hayraud a procédé à quatre changements dans les lignes arrières. Si Emilie Boulard à l’arrière et Caroline Drouin à l’ouverture conservent leur place, Caroline Boujard passe de l’aile droite à l’aile gauche. Elle formera la ligne des trois-quarts avec Cyrielle Banet sur l’aile droite alors que Maëlle Filopon et Gabrielle Vernier composeront la paire de centres. Pauline Bourdon, quant à elle, retrouve son poste à la mêlée.Pour ce qui est des lignes avants, Emeline Gros et Gaëlle Hermet conservent leurs positions respectives en troisième ligne tout comme Coco Lindelauf comme pilier gauche. Romane Ménager fait ainsi son retour en troisième ligne alors que la deuxième proposera un duo renouvelé avec Audrey Forlani et Céline Ferer qui seront titularisées après avoir passé la semaine à Marcoussis pour préparer cette rencontre. Pour ce qui est de la première ligne, Anaëlle Deshayes et Agathe Sochat seront aux côtés de Coco Lindelauf. Après avoir démarré sur le terrain face à l’Afrique du Sud, Laure Touyé et Clara Joyeux prendront place sur le banc pour former la première ligne de rechange avec Yllana Brosseau. Safi N’Diaye sera également remplaçante tout comme Jessy Trémoulière, Axelle Berthoumieu ou encore Laure Sansus. Une composition de départ remodelée qui devrait permettre au staff tricolore d’observer des éléments lors d’une rencontre face à une des meilleures équipes mondiales.