XV de France (F) : De l'inédit pour affronter l'Afrique du Sud

Hayraud donne leur chance aux jeunes

Il n’y a pas que Fabien Galthié qui lance de nouvelles têtes. Ce samedi, sur la pelouse du Stade de la Rabine à Vannes, le XV de France féminin entamera sa tournée automnale avec un test-match face à l’Afrique du Sud, avant de défier à deux reprises les Black Ferns. A l’occasion de cette rencontre, Annick Hayraud a décidé de mêler la jeunesse à l’expérience. En effet, pas moins de trois joueuses seront titulaires pour leur première sélection sous le maillot tricolore. La paire de centres sera totalement inédite avec Marie Dupouy qui sera accompagnée par Chloé Jacquet, plus habituée au maillot de l’équipe de France à 7. Emilie Boulard à l’arrière ainsi que Caroline Boujard et Marie-Aurélie Castel, pour sa deuxième sélection, seront à leurs côtés dans les lignes arrières. Laure Sansus et Caroline Drouin formeront la charnière.En troisième ligne, Gaëlle Hermet et Emeline Gros seront alignées aux côtés d’Axelle Berthomieu avec Madoussou Fall et Safi N’Diaye juste devant elles. La troisième néophyte en équipe de France sera en première ligne en la personne de Coco Lindelauf. La joueuse de Blagnac est alignée d’entrée avec Clara Joyeux et Laure Touyé. Un match qui sera l’occasion d’une revue d’effectif avec des joueuses telles Jessy Trémoulière, Romane Ménager ou Marjorie Mayans qui ne seront pas sur la feuille de match. « Nous allons avoir de nouvelles capées qui rentrent logiquement dans cette composition d’équipe parce que nous souhaitons faire fructifier l’homogénéité de notre groupe et faire monter tout le monde en compétence, a déclaré dans un communiqué Annick Hayraud. Ces jeunes travaillent avec nous depuis un long moment. Elles étaient déjà avec nous la saison dernière et cette année, elles ont participé à l’ensemble de nos rassemblements. Aujourd’hui, elles peuvent postuler en équipe de France au même titre que des joueuses plus confirmées. La preuve avec cette composition où cinq d’entre elles entrent sur la feuille de match. »