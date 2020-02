XV de France : Emile Ntamack s'avoue encore surpris par les performances de son fils

🗣️ Ntamack : "Je n’ai pas trop de mots pour décrire ce match. Ça se ressent sur le terrain, on joue avec notre cœur, on joue avec nos tripes."

E.Ntamack : « Impossible d’en faire une simple histoire banale »

Vingt ans après la dernière sélection d’Emile Ntamack, c’est son fils qui attire l’attention. Le demi d’ouverture Romain Ntamack est une des pierres angulaires du XV de France mis en place par Fabien Galthié et qui, après trois succès lors des trois premières journées, peut viser le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations. Interrogé par Rugbyrama concernant les performances des Bleus, l’ancien trois-quarts polyvalent n’a pas échappé aux questions concernant son fils et ne cache pas une forme d’admiration. « Bien sûr qu’il continue de me surprendre et j’en suis heureux. A chaque fois que je le vois jouer je me dis, ‘mais comment va-t-il encore arriver à me surprendre ?’ Je suis stupéfait, assure Emile Ntamack. Mais ça fait des années que ça dure. On ne peut pas se blaser de ça. On ne peut pas se dire, 'c’est normal'. »Mais plus que les performances en elle-même, c’est le contexte dans lequel elles sont faites qui ajoute à l’impression que Romain Ntamack laisse auprès de son père. « Quand tu joues une compétition qui est l’une des plus dures à l’échelle mondiale, avec les meilleurs joueurs, et que tu arrives à faire des choses qui sortent de l’ordinaire, c’est impossible d’en faire une simple histoire banale, assure l’ancien Toulousain. Mais je ne lui dis pas trop. » Mais, même son père en convient, Romain Ntamack n’est pas encore parfait et, à la question de savoir s’il est perfectible et dans quels domaines, la réponse est laconique. « Aucun et tous à la fois, assure Emile Ntamack dans cet entretien accordé à Rugbyrama. Mais c’est pareil pour tous ces jeunes joueurs. » Toutefois, l’ancien international met un bémol concernant le manque d’expérience d’un XV de France rajeuni. « Ce sont des garçons qui ont quinze sélections, un an de vécu en équipe de France. Ils découvrent encore chaque stade du haut niveau, rappelle-t-il, appelant à excuser les erreurs qu’ils commettront. Cette expérience s’acquière en se trompant, en ramassant, en ayant des doutes, en se relevant. C’est un apprentissage qu’ils devront avoir tôt ou tard pour se bonifier. Mais ce qu’ils font, tous, est déjà exceptionnel. » Une performance qui devra toujours être confirmée, dès le match face à l'Ecosse le 8 mars prochain.