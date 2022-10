XV de France : Dupont sera bien le capitaine pendant la Tournée de novembre

Ollivon, Marchand, Alldritt..., les candidats étaient nombreux

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pendant les trois matchs de la Tournée de novembre, qui verront les Bleus affronter l’Australie le 5 au Stade de France, l’Afrique du Sud le 12 à Marseille et le Japon le 20 à Toulouse.Un choix qui n’a rien de surprenant et un membre du staff des Bleus avait d’ailleurs confié à RMC Sport il y a deux semaines qu’il n’y avait « pas de raison de changer ». Elu meilleur joueur du monde en 2021, le demi de mêlée de Toulouse (26 ans en novembre, 40 sélections, 12 essais) est indiscutable à son poste.Cela n’est pas forcément le cas de son prédécesseur dans le rôle de capitaine, Charles Ollivon (29 ans, 25 sélections, 9 essais), qui évolue en troisième ligne et qui revient d’une grave blessure.Ollivon était redevenu capitaine lors de la Tournée d’été en juillet dernier au Japon, Dupont étant laissé au repos. Le 5 septembre, dans une interview à Midi Olympique, Fabien Galthié avait confié à propos du rôle de capitaine pendant la Tournée : « Ce n’est pas un problème pour nous. Nous allons nous réunir avec Julien Marchand, Greg Alldritt, Anthony Jelonch (qui avait été capitaine pendant la Tournée d'été 2021 en Australie, ndlr), Charles Ollivon, Antoine Dupont et Gaël Fickou. A partir de mi-septembre, nous allons commencer par une série d’entretiens individuels. Comme nous l’avions fait avant de désigner Antoine l’an dernier. Et nous désignerons dès le lundi du premier rassemblement notre capitaine pour la tournée. » C’est chose faite !