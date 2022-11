XV de France : Dupont aborde avec sérieux le match face à l'Australie

Dupont : « L'échéance finira par arriver »

Sept mois après le Grand Chelem, le XV de France va retrouver son public. Pour entamer la tournée de novembre, les Bleus vont défier l’Australie au Stade de France et leur capitaine Antoine Dupont n’a pas manqué d’observer la performance des Wallabies le week-end dernier en Ecosse. « L'équipe d'Australie joue ensemble depuis plusieurs mois. Ils ont acquis beaucoup d'automatismes, ils se connaissent bien, a rappelé le demi de mêlée tricolore à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match. Gagner à Edimbourg n'est jamais facile, ça a été un match âpre, disputé, et comme souvent, ils étaient dominés au score, ils n'ont rien lâché et ils ont fini par remporter le match. On sait avec quelles intentions ils vont venir ici. » Une rencontre que le Toulousain va aborder en ayant été confirmé comme capitaine. Une situation qu’il a assuré vivre « plutôt bien » avant de mettre l’accent sur le collectif. « Comme je le dis et le répète, je ne suis pas tout seul dans ce groupe. Maintenant que Charles Ollivon est revenu, il reste un leader à part entière, comme peuvent l'être Gaël Fickou, Grégory Alldritt ou Julien Marchand. Ça se passe très bien. » Face au XV du Chardon, l’Australie s’est montré dangereuse jusque dans les derniers instants de la rencontre, arrachant la victoire in extremis.Se rappelant des déconvenues subies par le passé, Antoine Dupont n’a pas caché que « les matchs internationaux sont toujours très serrés et se jouent sur des détails dans les dernières minutes ». Le capitaine du XV de France a ajouté que le groupe « travaille sur les fins de match depuis maintenant quelques temps » avec l’envie de « pouvoir se préparer à toutes les options ». Une tournée de novembre qui arrive à un an de la Coupe du Monde mais Antoine Dupont assure que les Bleus doivent se baser sur leurs acquis. « Je pense qu'il faut continuer ce que l'on fait depuis l'arrivée de Fabien Galthié et son staff, a-t-il confié. Il faut bien sûr se remettre en question mais je ne pense pas qu'il faille tout révolutionner cette année. Je pense qu'il faut qu'on soit patient, qu'on continue d'évoluer, de grandir ensemble, et l'échéance finira par arriver. » Sur la route du Mondial, les Tricolores entendent surtout garder cette faim de victoire qui les anime depuis de longs mois. « D'avoir gagné, ça nous a donné confiance et envie de gagner à nouveau, a assuré Antoine Dupont. Quand on commence à arriver au plus haut niveau, le plus dur c'est d'y rester. Je pense que l'envie et la gnac que nous avons a même augmenté. Maintenant, il faut que ça se retranscrive sur le terrain. » A eux de le démontrer dès ce samedi face aux Wallabies.