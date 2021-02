XV de France : Deux nouveaux cas de Covid-19 identifiés

Communication officielle sur la situation sanitaire du #XVdeFrance et mise à jour consécutive aux tests PCR du 19 février :

— France Rugby (@FranceRugby) February 20, 2021

Le nombre de cas de Covid-19 au sein du XV de France augmente. Dans son point quotidien, la FFR a annoncé ce samedi que deux nouveaux joueurs avaient contracté le Covid-19.Le communiqué dévoilé par la FFR ne précise pas s'ils ont des symptômes. Ces trois joueurs ont été places à l'isolement pour les sept prochains jours. Ils y rejoignent trois membres du staff dont William Servat et Fabien Galthié, le sélectionneur. A huit jours de la réception de l'Ecosse pour le compte de la troisième journée du Tournoi des VI Nations, le XV de France est privé d'un ailier et d'un pilier qui étaient titulaires lors des deux premiers matchs. C'est un véritable coup dur même si leur participation au match contre le XV du Chardon n'est pas encore complètement impossible.Dans ce contexte plus qu'incertain, la tenue même du match pourrait être remise en cause si les tests réalisés dans les prochains jours continuent de remonter des cas.En attendant les résultats, les joueurs seront en quarantaine. Alors que la liste des internationaux retenus pour ce match sera dévoilée pendant le week-end, deux joueurs risquent de ne pas y être après avoir été considérés comme cas-contact au sein de leur club : Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj. Le premier avait notamment participé au voyage à Rome pour affronter l'Italie lors de la première journée. Le Toulonnais pourrait être privé de match le week-end prochain.