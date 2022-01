XV de France : De l'optimisme pour Dupont et de l'ambition pour le Tournoi chez Galthié

Fabien Galthié aurait sans doute préféré être dans une autre situation. Alors que le Stade Toulousain doit faire face à une offensive du coronavirus, Antoine Dupont et plusieurs de ses coéquipiers en club, notamment Romain Ntamack ou encore Anthony Jelonch, ont dû renoncer au début de la préparation du XV de France en vue du prochain Tournoi des 6 Nations. Toutefois, face à la presse ce mercredi, le sélectionneur de Bleus s’est montré un brin optimiste. « Je l’ai eu, on a échangé : il va bien, a confié l’ancien demi de mêlée. Il a repris l’entraînement depuis deux semaines. » Toutefois, celui qui a été élu meilleur joueur du monde en 2021 n’est pas encore certain de pouvoir retrouver le terrain à court terme. « Aujourd’hui (mercredi), il a un test dans son club et, en fonction des résultats, il jouera ou pas avec le Stade Toulousain, a rappelé Fabien Galthié. Ça, c’est la décision de son manager Ugo Mola et je lui fais confiance pour prendre la meilleure décision pour son équipe et pour Antoine. »

Fickou capitaine intérimaire

Pour ce qui est des autres joueurs absents du stage actuellement en cours à Aubagne, le patron des Bleus assure qu’il « échange avec eux à distance » et assure avoir « des bonnes nouvelles concernant les joueurs que ce soit sur leur état de santé ou leur état d’esprit ». Alors que Charles Ollivon n’est pas encore remis de sa rupture du ligament croisé du genou gauche, Antoine Dupont ne peut assurer la charge de capitaine dont il avait hérité en amont de la tournée de novembre. Toutefois, Fabien Galthié a confirmé que Gaël Fickou a endossé ce rôle après l’avoir été sur les derniers instants de la victoire face aux All Blacks mais sans le confirmer pour le début du Tournoi. « Pour l’instant, nous ne savons pas qui sera capitaine contre l’Italie, on le communiquera quand nous aurons l’information », a assuré le sélectionneur du XV de France alors que les Bleus feront leur entrée en lice le 6 février prochain au Stade de France face à la Squadra Azzurra.

Galthié : « Construire pour gravir cette dernière marche »

Le trois-quarts centre du Racing 92 a toutefois tenu sa place lors de l’événement de lancement du Tournoi des 6 Nations 2022, ce mercredi. « On prépare bien, ce sera un match très agressif contre l’Italie », a confié Gaël Fickou à cette occasion. Un Tournoi pour lequel Fabien Galthié a une nouvelle fois affirmé ses ambitions. S’il admet que « c’st un tournoi très relevé » durant lequel « chaque équipe est en mesure de l’emporter », le patron des Bleus a assuré que l’ambition des Bleus, « c’est de gagner les matchs et les compétitions » dans lesquelles ils sont engagés. « Le premier Tournoi, on le perd au goal-average contre les Anglais, le second de peu face aux Gallois, l’objectif est toujours le même, a rappelé l’ancien capitaine tricolore. Le staff, les joueurs grandissent, s’améliorent dans leur préparation, dans leur méthode. Notre objectif est de construire pour gravir cette dernière marche. » Les rivaux du XV de France sont plus que jamais prévenus, il faudra plus que jamais compter sur les Bleus.