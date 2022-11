Première sélection pour Wardi et Chalureau ?

On ne change pas une équipe qui bat un record de victoires consécutives ! Fabien Galthié a décidé d'aligner le même de XV de départ ce samedi à Marseille contre les champions du monde sud-africains, que samedi dernier au Stade de France lors du succès 30-29 contre l'Australie acquis à la dernière minute grâce à un essai de Damian Penaud. La seule incertitude concernait le centre de La Rochelle Jonathan Danty (30 ans, 16 sélections, 2 essais), qui a quitté le groupe cette semaine pour assister à la naissance de son premier enfant.Jonathan Danty sera aligné au centre avec Gaël Fickou, et ils seront entourés des ailiers Damian Penaud et Yoram Moefana, tandis que Thomas Ramos (qui profite de la blessure de Melvyn Jaminet pour cette Tournée d'automne), portera le n°15. La charnière sera formée de l'inamovible duo toulousain Antoine Dupont - Romain Ntamack.Le pack ne changera pas non plus contre les Springboks. La première ligne sera formée de Cyril Baille, Julien Marchand et Uini Atonio, la deuxième ligne sera composée de Thibaud Flament et Cameron Woki, et la troisième de Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. A noter quelques changements sur le banc par rapport au match contre les Wallabies.seront finisseurs comme samedi dernier (Macalou et Lucu n'étaient pas entrés en jeu), le pilier gauche rochelais Reda Wardi (27 ans, suspendu samedi dernier après un carton rouge en Top 14) et le deuxième ligne montpelliérain Bastien Chalureau (30 ans) pourraient connaitre leur toute première sélection.Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - Ntamack (o), Dupont (m) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, BailleMauvaka, Wardi, Falatea, Taofifenua, Chalureau, Macalou, Lucu, Jalibert