XV de France : Dan Carter se méfie de Bleus «très dangereux»

Un choc de prestige attend les Bleus ce samedi soir (21h) au Stade de France. Opposés aux mythiques All Blacks, les Français vont tenter de créer l’exploit pour signer une troisième victoire de suite après celles acquises face à l’Argentine (29-20) et la Géorgie (49-15). Dan Carter, légende néo-zélandaise (112 sélections, 1 598 points), a évoqué cette affiche de gala pour Rugbyrama. L’ancien joueur du Racing 92 (2015-2018) est bien placé pour se confier sur le rugby français et il a mis en garde ses anciens coéquipiers au sujet du XV de France. « J’ai suivi l’équipe de France de très près ces deux dernières années. Depuis la Coupe du Monde et la déception de 2019, Fabien Galthié a pris cette équipe et il a fait un travail fantastique avec. Ils (les Bleus) ont construit une vraie culture avec beaucoup de cohérence et ils peuvent battre n’importe qui. Ils ont lancé de très jeunes joueurs et c’est très important. Et ils utilisent beaucoup de combinaisons. C’est une équipe très dangereuse », a lancé l’ancien demi d’ouverture, retraité depuis février.

"Un match très important, encore plus après la défaite en Irlande"

Conscient qu’affronter la France à une saveur particulière pour la Nouvelle-Zélande, Carter sait que la bande de Sam Whitelock arrivera à Saint-Denis avec le couteau entre les dents, elle qui a signé onze succès et concédé deux défaites cette année, et brandi le trophée du Rugby Championship. « Je sais que quand les All Blacks ont regardé le calendrier 2021, ils ont coché la double confrontation contre les Springboks (Afrique du Sud) mais aussi le dernier match. Contre la France, au Stade de France, c’est un match très important, encore plus après la défaite en Irlande (29-20). Les All Blacks ont fait une bonne saison mais ils seront prêts à tout pour la terminer sur une bonne note. » Quand on sait que cette affiche, toujours au Stade de France, lancera la Coupe du Monde 2023, l’enjeu psychologique est encore plus grand.