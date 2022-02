XV de France : Cretin titulaire, Galthié positif au Covid

Galthié, positif, ne sera pas au Stade de France



Ce matin, j'ai été testé positif au COVID 19. Je vais bien avec de légers symptômes.

En conséquence, je me mets à l’isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l’ensemble de mon staff, en qui j’ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain.



— Fabien Galthié (@FGalthie) February 4, 2022

Fabien Galthié reconduira dimanche contre l'Italie un XV de départ très proche de celui qui avait signé un exploit pas loin d'être historique face aux All Blacks le 20 novembre dernier lors du troisième et dernier test de la tournée d'automne en s'offrant la Nouvelle Zélande (40-25) au Stade de France et en se permettant de passer 40 points aux triples-champions du monde.Sans surprise, le second, privé sur blessure du choc face aux Néo-Zélandais il y a deux mois et demi, retrouvera sa place de titulaire au talon à la place de Peato Mauvaka, l'un des héros de l'exploit ce soir-là, qui patientera sur le banc des remplaçants.En milieu de semaine, le co-entraîneur de la conquête Karim Ghezzal avait laissé entendre que le joueur de l'UBB pourrait retrouver la troisième ligne. Finalement, il a été décidé de le reconduire en deuxième ligne. Woki sera donc de nouveau associé à Paul Willemse.Bernard Le Roux, qui aurait pu espérer retrouver le XV de départ, lui qui n'avait pas été retenu en novembre dernier pour le match face à l'Argentine puis s'était ensuite blessé, en fait les frais, d'autant qu'il ne prendra même pas place sur le banc. En troisième ligne,Le Toulousain sera épaulé par Grégory Alldritt et Cretin., perdu face aux Wallabies (33-30). En novembre, le numéro 8 du LOU avait de surcroît dû se contenter uniquement d'une apparition et de sept minutes de jeu au total. Galthié aurait néanmoins décidé de le relancer, et ce dès dimanche au coup d'envoi.Sur le banc, enfin, Thomas Ramos a été préféré à Matthieu Jalibert. Ce dernier, tout juste de retour de blessure à une cuisse, est encore trop juste physiquement pour participer à ce premier match. En revanche, il devrait être de retour contre l'Irlande. Le sélectionneur français a dévoilé ses choix vendredi. En marge de cette annonce,« Ce matin (vendredi), j'ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l'isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l'ensemble de mon staff, en qui j'ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain », a tweeté Galthié alors que la traditionnelle conférence de presse à deux jours du match, qui devait se dérouler vendredi en fin de matinée à Marcoussis, a été annulée.Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cretin - Woki, Willemse - Atonio, Marchand, BailleLes remplaçants : Mauvaka, Gros, Bamba, R.Taofifenua, Cros, Lucu, Moefana, Ramos