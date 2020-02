XV de France : Charles Ollivon revient sur sa première dans son nouveau rôle

Charles Ollivon : le leader parfait du XV de @FranceRugby ? pic.twitter.com/8as0Q1SAlw

Ollivon a demandé conseil aux anciens

Dimanche dernier, le XV de France a, pour la première fois depuis 2016, remporté son match d’ouverture du Tournoi des Six Nations face à l'Angleterre (victoire 24 à 17). Charles Ollivon, quant à lui, a honoré son premier captivant. Le joueur du RC Toulon, auteur d’un doublé, "ne pouvait pas rêver mieux pour une première". Sa performance ne doit rien au hasard, selon lui : "Je ne veux pas dire que c’est de la chance, parce que je n’y crois pas trop. Mais c’est le destin : ça devait m’arriver (sourire)."Si le joueur originaire de Saint-Pée-Sur-Nivelle se dit fier de "porter le brassard", il admet que ce rôle "demande plus de choses qu’on ne le croit". Le troisième-ligne avoue aussi avoir appelé Guilhem Guirado (ex-capitaine du XV de France) pour avoir son ressenti et lui demander quelques conseils. L’avenir ? L’ex-Bayonnais ne s’en soucie pas, il souhaite profiter de l’instant présent : "Ça peut s’arrêter d’un moment à l’autre. Il faut apprécier et ne pas se laisser prendre par le poids des responsabilités." Pour rappel, le XV de France tentera de poursuivre sur sa lancée face à l’Italie, ce dimanche à 16 heures au Stade de France.