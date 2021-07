XV de France : Cazeaux forfait, Azagoh encore titulaire

Le malheur de Villière fait le bonheur de Thomas

[mise à jour]Il n'y aura finalement pas sept mais huit changements au sein du XV de départ des Bleus pour affronter l'Australie, samedi à l'occasion du troisième test-match de cette tournée d'été pour les hommes de Fabien Galthié. Cyril Cazeaux, qui s'apprêtait à vivre sa deuxième titularisation de suite en deuxième ligne, cède en effet sa place dans l'équipe qui commencera la rencontre à Pierre-Henri Azagoh. Le joueur de Bordeaux-Bègles souffre d'une blessure à une cheville et est contraint de déclarer forfait. C'est donc son homologue du Stade Français, déjà titularisé mardi dernier lors de la victoire historique des Français face à l'Australie, qui aura la chance et l'honneur de débuter son deuxième match de suite. Azagoh (23 ans, 1 sélection) sera aligné aux côtés de Romain Taofifenua. Un changement de dernière minute dont profite également le Palois et futur joueur du Racing 92 Baptiste Pesenti, promu sur le banc des remplaçants alors qu'il ne devait pas apparaître sur la feuille de match.Jaminet - Penaud, Barassi, Vincent, Thomas - (o) Hastoy, (m) Couilloud - Jelonch (cap), Woki, Cretin - Taofifenua, Azagoh - Falatea, Barlot, ForlettaEtrillard, Walcker, Bamba, Pesenti, Bécognée, Iribaren, Bouthier, HériteauQuatre jours après avoir obtenu contre l'Australie une victoire historique (28-26) pour les Bleus sur les terres des Wallabies, où les Tricolores n'avaient plus gagné depuis 31 ans, et dix après avoir débuté la tournée en Australie par une défaite d'un souffle (23-21) face à cette même équipe australienne,Pour ce troisième rendez-vous,Au centre, Pierre-Louis Barassi prendra ainsi la place de Jonathan Danty, au même titre qu'en première ligne, Enzo Forletta et Sipili Falatea permettront à Jean-Baptiste Gros et Wilfrid Hounkpatin, titularisé lors de ce 13 juillet historique, de souffler.Récompensé de sa très belle entrée en jeu, le deuxième ligne envoie du même coup Pierre-Henri Azagoh sur le banc aux côtés notamment d'Alexandre Bécognée et Julien Hériteau. S'ils entrent en jeu, le troisième ligne de Montpellier et le centre de Toulon, fêteront leur première sélection., qui avait débuté les deux premières rencontres. "Il nous a montré qu'il avait le potentiel pour entrer dans l'équipe et apporter ses qualités d'animateur, de joueur de ballon, à la fois devant mais aussi derrière la défense. C'est un joueur qui nous semble correspondre à ce type de meneur de jeu que l'on recherche, qui cherche et trouve ces espaces", a expliqué jeudi Galthié, visiblement séduit par les prestations du natif de Bayonne lors des séances d'entraînement. Un autre changement concerne la troisième ligne, où Dylan Cretin a été préféré à Ibrahim Diallo. Enfin, à l'aile,Quant à Florent Vanverberghe, Romain Buros, Gervais Cordin, Etienne Fourcade, Patrick Sobella, Clovis Le Bail, Joris Segonds, Tani Vili et Alivereti Raka, ils regagneront la France sans avoir disputé la moindre seconde de jeu. Cruel, d'autant que samedi, six joueurs (Jaminet, héros de la victoire de mercredi dernier, Penaud, Vincent, Couilloud, Jelonch et Barlot), enchaîneront leur troisième match.Banks - Daugunu, Ikitau, Paisami, Koroibete - (o) Lolesio, (m) McDermott - Hooper (cap), Naisarani, Swinton - Salakaia-Loto, Swain - Alaalatoa, Paenga-Amosa, SlipperUelese, Bell, Tupou, Philip, Valetini, Gordon, To'omua, Hodge