Buros espérait sa première sélection





Les avants : Grégory Alldritt, Uini Atonio, Alexandre Bécognée, Pierre Bourgarit, Dylan Cretin, Sipili Falatea, Thibaud Flament, Killian Geraci, Mohamed Haouas, Anthony Jelonch, Bastien Vergnes Taillefer, Thomas Laclayat, Sekou Macalou, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Charles Ollivon, Dany Priso, Yoan Tanga, Romain Taofifenua, Florian Verhaeghe, Reda Wardi, Paul Willemse, Cameron Woki



Les trois-quarts : Pierre-Louis Barassi, Léo Berdeu, Anthony Bouthier, Baptiste Couilloud, Jonathan Danty, Ethan Dumortier, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Matthieu Jalibert, Matthis Lebel, Louis Le Brun, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Ntamack, Damian Penaud, Aliverereti Raka, Thomas Ramos, Pablo Uberti





Deuxième changement dans la liste des 42 joueurs français retenus pour la Tournée de novembre, qui avait été dévoilée lundi dernier par Fabien Galthié : le Bordelais Bastien Vergnes Taillefer a remplacé le Palois Jordan Joseph, et le Castres Louis Le Brun remplace le Bordelais Romain Buros pour la préparation des trois matchs prévus contre l’Australie le 5 novembre au Stade de France, l’Afrique du Sud le 12 à Marseille et le Japon le 20 à Toulouse. Samedi après-midi, le pilier gauche de Toulon Jean-Baptiste Gros (23 ans, 21 sélections) s’est fracturé le radius et a déclaré forfait pour la Tournée de novembre, mais le staff des Bleus n’a pas encore communiqué le nom de son remplaçant. Samedi soir, c’est Romain Buros qui n’a pas pu aller au terme de son match.« Il a senti une gêne derrière la cuisse, ce n'est pas ultra-positif. On va attendre les examens, mais il est très malheureux, et on est très malheureux pour lui », avait réagi Julien Laïrle, l'entraîneur de la défense de l'UBB. Pas très rassurant, donc... Officiellement forfait, il a été remplacé dimanche par Louis Le Brun, l'arrière (ou centre ou ouvreur) de Castres, âgé de 20 ans, qui avait été appelé dans le groupe France pour la Tournée d'été au Japon mais n'avait pas été sélectionné.Romain Buros (25 ans) espérait fêter sa première sélection en bleu lors de cette Tournée, d'autant qu'avec le forfait de Melvyn Jaminet (blessé lors de la dernière journée de Top avec Toulouse), l'arrière de l'UBB pouvait vraiment y croire.Fabien Galthié et son staff vont désormais croiser les doigts pour qu'aucun joueur ne se blesse ce dimanche lors de la dernière rencontre de la 8eme journée du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle, alors que les sélectionnés sont attendus à Marcoussis pour débuter la préparation dans quelques jours.