XV de France : Boudehent blessé, Tanga appelé

Du changement pour le XV de France. Ce mardi, via son site internet officiel, la Fédération française de rugby (FFR) a publié un communiqué dans lequel elle informe d'un changement dans le groupe des Bleus. En effet, blessé à un coude, le troisième ligne Paul Boudehent, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans et actuel pensionnaire du club de La Rochelle, qui occupe actuellement la septième place du classement du championnat de France, est contraint de déclarer forfait. Pour le remplacer, le staff tricolore a ainsi fait appel à Yoan Tanga, aujourd'hui âgé de 25 ans, également troisième ligne et qui porte les couleurs du Racing 92, actuel cinquième du classement du championnat de France de Top 14 après un total de 18 rencontres déjà disputées. Il vient intégrer un groupe composé désormais de 42 éléments.

Tanga a déjà été appelé par le passé

Les deux hommes présentent la particularité de ne compter, encore, aucune sélection. Toutefois, ce n'est pas la première fois que Tanga est ainsi appelé par le staff de l'équipe de France, même s'il n'a donc toujours pas été sélectionné pour un match et pour disputer la moindre petite minute de jeu. Ce changement intervient dans le cadre de la préparation du match contre l'Ecosse, comptant pour la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Une rencontre prévue ce samedi, du côté d'Edimbourg. En ce qui concerne la composition de départ du XV de France pour ce fameux duel, elle sera dévoilée pas plus tard que ce jeudi. Après deux journées déjà disputées dans cette prestigieuse compétition de rugby, l'équipe de France reste invaincue et elle est d'ailleurs la seule encore dans ce cas. C'est ainsi que les Bleus peuvent encore espérer remporter le Grand Chelem. Ce qui serait alors une grande première depuis un total de douze années, et plus précisément depuis l'année 2010.