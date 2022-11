XV de France : Baille titularisé, Flament supplée Willemse

Dupont reste capitaine

Le XV de départ des Bleus

Remplaçants :

Le verdict est tombé. C'est ce jeudi que le sélectionneur national Fabien Galthié a donné son XV de départ avant le tout premier test automnal des Bleus, avec l'Australie, ce samedi soir à 21h00. Tout juste revenu à la compétition après avoir subi une opération chirurgicale aux adducteurs l'été dernier, Cyril Baille sera titulaire au poste de pilier gauche.Et plus précisément en deuxième ligne, afin de suppléer le titulaire habituel à ce poste, soit Paul Willemse. Ce dernier était déjà officiellement forfait, et ce depuis ce mercredi, en raison d'une lésion musculaire à une cuisse. A l'arrière, avec l'absence de Melvyn Jaminet, actuellement blessé, c'est bel et bien Thomas Ramos qui débutera.Le Toulousain est récompensé de son très bon début de saison avec son club actuel et il remplacera également Jaminet en tant que buteur. Absent des terrains depuis le 11 septembre dernier, en raison d'une blessure à une cheville, le demi d'ouverture Romain Ntamack va également débuter. A la charnière, il sera associé à Antoine Dupont.Forfait pour l'ensemble des tests d'automne, Gabin Villière sera remplacé par Yoram Moefana. L'habituel trois-quarts centre glisse donc sur l'aile gauche. Comme lors du tout dernier Tournoi des VI nations. L'Australie est la dernière équipe à avoir battu l'équipe de France. C'était alors au mois de juillet 2021. Depuis, les Bleus restent sur une série de dix victoires consécutives. Après les Wallabies, les Français affronteront l'Afrique du Sud, le 12 novembre à Marseille, avant le Japon, à Toulouse, le 20 novembre.Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Baille.Priso, Mauvaka, Falatea, Taofifenua, Geraci, Macalou, Lucu, Jalibert.